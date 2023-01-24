Kur'an-ı Kerim yakan Paludan uslanmak bilmiyor! Türkiye'yi ayağa kaldırdı, yeni tehdidini açıkladı: Bu kez Putin'i kızdıracak

Rezalet bir gösteriye imza attı, dünyadan tepki yağdı. Sosyal medyadan gelen mesajlarda kendisine ölüm tehditleri yağdığını ve korktuğunu söyleyen aşırı sağcı İsveç-Danimarka vatandaşı Rasmus Paludan'ın skandalları yine de bitmek bilmedi. Paludan şimdi de kendisine "terörist" diyen Çeçenistanlı İsveç vatandaşı sporcu Hamzat Çimayev'e verdiği yanıtında "Tüm Çeçenlere özel bir selam olarak kitaplarını Rusya Büyükelçiliği önünde yakabilirim" dedi.

"DAKİKADA 20 MESAJ GELİYOR, KORKUYORUM"

Paludan, sosyal medyadan gelen her 20 mesajdan 5'inin "çok somut" tehditler olduğunu ve korktuğunu söylemişti.

Kendisine yönelik tehditleri değerlendirirken Paludan, durumun gitgide daha ciddi bir hal aldığını söyleyerek "Bu durum belli ki gitgide daha da ciddi bir hal alıyor. Çok somut tehditler alıyorum. Sosyal medyada belki de dakikada 20 mesaj geliyor ve bunlardan 5'i tehdit mesajları oluyor" demişti.

"ÖZEL BİR SELAM OLARAK KİTAPLARINI YAKABİLİRİM"

İHA'da yer alan habere göre; Paludan, kendisine ’terörist’ diyen Çeçenistanlı İsveç vatandaşı sporcu Hamzat Çimayev’e sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Paludan Rusya’nın Stockholm Büyükelçiliği önünde de Kur'an yakacağını söyleyerek, "Hamzat’ın bana hakaretine karşılık ve tüm Çeçenlere özel bir selam olarak kitaplarını Rusya Büyükelçiliği önünde yakabilirim" dedi.



Vladimir Putin ve Ramazan Kadirov

ÇEÇENİSTAN'DAN ÇOK SERT TEPKİLER GELDİ

İsveç’te Kuran-ı Kerim yakan Paludan’a tepki gösteren Çimayev, Danimarkalı siyasetçi için ’terörist’ demişti.

Ayrıca Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov da Paludan'a ateş püskürmüştü. Kadirov, Paludan'ı "Danimarka Satanist partisinin de lideri olan bir pislik" olarak nitelendirip "Sadece şeytana tapanlar, en aşağılık hergeleler kutsal değerlere saldırıp buna protesto der" ifadelerini kullanmıştı.

Kadirov, paylaşımında ayrıca "Kim ne ekerse onu biçer. Bu iğrenç marifete karışan herkes üzerine ebedi lanet almıştır. Bir gün bunu fark ettiklerinde artık çok geç olacak. Ey şeytanlar, cehennemde yanın!" demişti.