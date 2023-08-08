HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kuraklık sonrası yeni uygulama: Diyarbakır'da araba ve halı yıkamak yasaklandı! 'Devamı da gelecek...'

Kuraklık sonrası yeni uygulama: Diyarbakır'da araba ve halı yıkamak yasaklandı! 'Devamı da gelecek...'

08.08.2023 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce (DİSKİ) bugünden itibaren geçerli olmak üzere su kullanımına yönelik oto yıkamaya 5 gün, halı yıkamaya ise 3 gün yasak getirildi. Kurallara uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi uyarınca 1295 TL idari para cezası uygulanacak.

Kuraklık sonrası yeni uygulama: Diyarbakır'da araba ve halı yıkamak yasaklandı! 'Devamı da gelecek...'

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, son zamanlarda yaşanan iklim değişikliği ile birlikte uzun yıllar daha gündemde olacağı anlaşılan kuraklığa karşı tedbirler almaya devam ediyor.

DİSKİ, içme suyunda yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmek amacıyla 1-31 Ağustos arasında iş yeri önü, kaldırım yıkama ve çevre sulamalarının hortumla yapılmaması kararının ardından, 8-12 Ağustos (5 gün) il merkezindeki 151 akaryakıt istasyonun oto yıkama bölümünde, 36 halı yıkama fabrikasında ve 8-10 Ağustos (3 gün) arasında 283 oto yıkama firmasında araç ve halı yıkamayı yasakladı.

AW003888_01

Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye zabıta ekipleri kurallara uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi uyarınca bin 295 lira idari ceza uygulanacak.

KARARIN SEBEBİ KESİNTİLERİN ÖNÜNE GEÇMEK

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, suyu tasarruflu kullanılmasına önemine dikkat çekerek şunları ifade etti:

“Diyarbakır’ımızda su tüketiminin arttığı bu günlerde vatandaşlarımızın temel ihtiyacı olan suyumuz Dicle Barajı’ndan temin edilerek musluklardan içilebilir kalitede olarak ulaştırılmaktadır. Vatandaşlarımızın insani tüketim amaçlı kullandığı sularda yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmek amacıyla tedbirler alıyoruz.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kılıçdaroğlu'ndan Akbelen mesajı! Kılıçdaroğlu'ndan Akbelen mesajı!
Göçmen kaçakçılığına bir darbe daha: Bin 385 organizatör yakalandı Göçmen kaçakçılığına bir darbe daha: Bin 385 organizatör yakalandı
Bakan Fidan, İtalyan mevkidaşıyla görüştüBakan Fidan, İtalyan mevkidaşıyla görüştü
Anahtar Kelimeler:
kuraklık

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Eski eş ve yeni sevgilisi karşılaştı! Ortalık karıştı

Eski eş ve yeni sevgilisi karşılaştı! Ortalık karıştı

Puma, Adidas, New Balance... Spor giyimin gözde markalarında büyük indirim

Puma, Adidas, New Balance... Spor giyimin gözde markalarında büyük indirim

Londra metrosunda ilginç görüntüler! Türk dizisi açıp izledi

Londra metrosunda ilginç görüntüler! Türk dizisi açıp izledi

Nişanlısını sokak ortasında göğsünden bıçaklayarak öldürdü

Nişanlısını sokak ortasında göğsünden bıçaklayarak öldürdü

Rahat, şık, kaliteli, uygun fiyatlı... Kullanıcılarından tam not alan boxer setini sizin için inceledik

Rahat, şık, kaliteli, uygun fiyatlı... Kullanıcılarından tam not alan boxer setini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.