KURBAN BAYRAMI 2023 kaç gün tatil, 9 gün mü? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama!

Kurban Bayramı tatili arama motorlarında en çok sorgulanan konu başlıkları arasında yer alıyor. Müslüman vatandaşların heyecanla beklediği mübarek Kurban Bayramı'nda İslam dininin farzı yerine getirilecek. Yeni Kabine ile ilk toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı tatiline ilişkin müjdeli haberi vermişti. İşte Kurban Bayramı tatili ile ilgili detaylar...

KURBAN BAYRAMI 2023 KAÇ GÜN TATİL, 9 GÜN MÜ?

Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran Çarşamba günü idrak edecek.

Kurban Bayramı'nın 2. günü 29 Haziran Perşembe, 3. günü 30 Haziran Cuma ve 4. günü 1 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor.

Kurban Bayramı tatili ile ilgili beklenen açıklama geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN, UZATILDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası Kurban Bayramı'na ilişkin açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Emeklilerimizin maaşlarını ve ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzda çalışmalarına başlıyor. Kurban Bayramı ile ilgili turizm sektörümüzü hareketlendireceğine inandığım bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Bayramı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Vatandaşlarımız hafta sonu ile birlikte 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır."

Buna göre 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü çalışanlar idari izinli sayılacak.

