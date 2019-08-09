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Kurban Bayramı: Gelenekler, görenekler ve tereddütler

09.08.2019 16:07 | Son Güncelleme

Dünyada yüz milyonlarca Müslüman, "Eyyâm-ı nahr" yani Kesme Günleri'ne hazırlanıyor. Her ülkenin Kurban Bayramı gelenekleri, görenekleri, bayram kutlamaları birbirinden farklı.

Kurban Bayramı: Gelenekler, görenekler ve tereddütler

https://www.youtube.com/watch?v=\_yBMy9q6ywk&feature=youtu.be

Dünyada yüz milyonlarca Müslüman, "Eyyâm-ı nahr" yani Kesme Günleri'ne hazırlanıyor.

Her ülkenin Kurban Bayramı gelenekleri, görenekleri, bayram kutlamaları birbirinden farklı.

Belgeselci Nevra Topçu Türkiye'deki kurban geleneğinin dönüşümünü, geldiği noktayı, günümüz kırsal ve kentsel yerleşimlerinde takip etti.

Topçu, insanın hayvanlardan farklı olarak "tüm doğaya bakma sorumluluğunu" ortaya koymaya çalıştığını söylüyor.

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