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  4. Kurban Bayramı namaz saatleri 2022: Bilecik, Bingöl, Bitlis Kurban Bayramı namazı saat kaçta? Diyanet’e göre Bilecik, Bingöl, Bitlis bayram namazı saatleri 2022!

Kurban Bayramı namaz saatleri 2022: Bilecik, Bingöl, Bitlis Kurban Bayramı namazı saat kaçta? Diyanet’e göre Bilecik, Bingöl, Bitlis bayram namazı saatleri 2022!

08.07.2022 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı’na çok az bir vakit kala birçok Müslüman vatandaş internette Kurban Bayramı namazı saatlerini sorguluyor. Bilecik, Bingöl, Bitlis’te ikamet eden ve Kurban Bayramı namazını bu illerde kılacak olan birçok vatandaş bayram namazı saatlerini araştırmaya devam etti. Her il için Diyanet İşleri Başkanlığı bayram namazı saatlerini açıkladı. Peki Bilecik, Bingöl, Bitlis illerinde bayram namazı saat kaçta? İşte 2022 Diyanet Bilecik, Bingöl, Bitlis bayram namazı saatleri!

Kurban Bayramı namaz saatleri 2022: Bilecik, Bingöl, Bitlis Kurban Bayramı namazı saat kaçta? Diyanet’e göre Bilecik, Bingöl, Bitlis bayram namazı saatleri 2022!

Bilecik, Bingöl ve Bitlis illerinde yaşayan birçok kişi bayram namazını kaçta kılacağını sorguluyor. 9 Temmuz Cumartesi sabahı birçok kişi camilere akın edecek. Cemaatle kılınacak olan bayram namazının saatleri de Diyanet’in paylaşımıyla belli oldu. İşte Bilecik, Bingöl, Bitlis Kurban Bayramı namazı saatleri 2022!

Bu sene camilerde teravih namazı kılınacak mı?

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 Kurban Bayramı namaz saatleri sonrasında, Bilecik, Bingöl ve Bitlis'te bayram namazının saat kaçta kılınacağı belli oldu. Buna göre;

Bilecik'te bayram namazı sabah saat 06.14, Bingöl'de 05.35 ve Bitlis'te ise 05.29'da kılınacak.

Cuma namazı saat kaçta kılınır?

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bayram namazı kılınışı;

Bayram namazına, allahuekber "Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan (Ramazan veya Kurban) Bayramı namazını kılmaya. Uydum hazır olan imama." denip niyet edilir.

İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve "Sübhaneke" duasını okur. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ve âyetleri dinler. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılır.

Ardından 2. rek'âta kalkılıp, eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılırak namaz bitirilir.

Sonra, imam minber'e çıkarak "Bayram hutbesi" ni okur. Sonra, dua edilir.

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BAYRAM NAMAZI KAÇ REKAT?

Kurban Bayramı öncesinde bayram namazı kılacak olan birçok kişi, bayram namazının rekat sayısını öğrenmek istiyor. Bayram namazı 2 rekatlık bir namazdır.

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BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Diyanet İşeri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre bayram namazı kılabilmek için cemaate ihtiyaç vardır. Cemaat olması kaydıyla bayram namazı evde veya camide de kılınabilir.

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