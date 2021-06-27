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  4. Kurban Bayramı'nda doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı!

Kurban Bayramı'nda doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı!

27.06.2021 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs tedbirlerini azalmasının ardından turizm sezonunda hareketlilik başladı. Kurban Bayramı için İzmir Çeşme'deki otellerde rezervasyon oranları şimdiden yüzde 90'a ulaştı.

Kurban Bayramı'nda doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı!

1 Temmuz itibarıyla sokağa çıkma kısıtlamalarının sona erecek olması turizm sezonunu hareketlendirdi. İzmir’in turistik ilçesi Çeşme’de konaklama tesisleri yüzde 70-80 doluluk oranına ulaşırken, yaklaşan Kurban Bayramı tatilinde bu oranın yüzde 100’e yaklaşması bekleniyor.

Çeşme’de önemli sayıda turisti konuk ettiklerini ifade eden Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, “1 Temmuz itibarıyla yasakların kalkması turizme çok büyük katkı sağladı. Çeşme’de otellerin hepsi hafta sonu dolu, hafta içi ise yüzde 70-80 doluluk oranı var. Son 10 yılın en iyi sezonu olan 2019 yılı verilerine doğru gidiyoruz” dedi.

"KASIM AYINA KADAR UZAMASINI BEKLİYORUZ"

Kurban Bayramı tatili öncesi çok ciddi rezervasyon talebi olduğunu söyleyen Demir, “Yaklaşan Kurban Bayramı için Çeşme’deki oteller yüzde 90 oranında doldu. Çok dolu bir sezon yaşayacağımızı ve bu sezonun Ekim-Kasım ayına kadar uzayacağını ümit ediyoruz” diye konuştu.

"TELEFONUMUZ SUSMUYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1 Temmuz’da kısıtlamaların sona ereceğini açıklamasının ardından rezervasyon taleplerinde patlama yaşandığını anlatan Ege Turistik İşletmeciler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkan Yardımcısı Orhan Belge ise, “Kısıtlamaların tamamen kalkacağı açıklandığından beri telefonlarımız susmuyor. Şu anda Çeşme’de bir yoğunluk var. Kasım ayına kadar yüzde 50 oranlarında da olsa doluluk olmasını bekliyoruz. İnşallah eski günlerimize daha sağlıklı bir şekilde döneceğiz” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı koronavirüs (Covid-19)
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