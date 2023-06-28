Kurban Bayramı'nda İsveç'te bir provokasyon daha! Skandal karar

Son dönemde hem NATO'ya katılma süreci hem de tepki çeken provokasyonlarıyla gündem olan İsveç'te skandal bir gelişme daha yaşandı.

Bugün İsveç polisi Stockholm Camii önünde İslam'ın kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin verildiğini açıkladı.

Daha önce de Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı ülkede bu kez de polis, bir caminin önünde aynı eylemin yapılmasına izin verirken skandal kararın; İsveç, Türkiye ve NATO yetkililerin 11-12 Temmuz'da Brüksel'de yapacağı toplantı öncesinde alınması dikkat çekti.



