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Kurban Bayramı'nda İsveç'te bir provokasyon daha! Skandal karar

28.06.2023 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NATO'ya katılabilmek için Türkiye'nin onayına ihtiyaç duyan ve bunun için müzakere yürüten İsveç'te tepki çeken bir gelişme daha yaşandı. Son dönemde sık sık tepkiyle karşılanan provokasyonlarla gündeme gelen İsveç'te bu kez Kurban Bayramı'nda bir Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu gelişmesi oldu. İsveç polisinin Stockholm Camii önünde bu eylemin yapılmasına izin verdiği öğrenildi.

Kurban Bayramı'nda İsveç'te bir provokasyon daha! Skandal karar

Son dönemde hem NATO'ya katılma süreci hem de tepki çeken provokasyonlarıyla gündem olan İsveç'te skandal bir gelişme daha yaşandı.

Bugün İsveç polisi Stockholm Camii önünde İslam'ın kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin verildiğini açıkladı.

Daha önce de Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı ülkede bu kez de polis, bir caminin önünde aynı eylemin yapılmasına izin verirken skandal kararın; İsveç, Türkiye ve NATO yetkililerin 11-12 Temmuz'da Brüksel'de yapacağı toplantı öncesinde alınması dikkat çekti.


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