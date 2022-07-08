Kurban Bayramı'nda kargoların çalışıp çalışmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki Kurban Bayramı'nda kargolar açık mı 2022? Bayramda kargolar çalışıyor mu, kapalı mı? Merak edilen tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

KURBAN BAYRAMI'NDA KARGOLAR AÇIK MI 2022?

Kurban Bayramı boyunca çok sayıda kargo firması çalışmayacak. Fakat bazı kargo şirketleri arefe günü saat 09.00 ile 12.30 arasında dağıtım yapmayı sürdürecek.

Kargo alım ve dağıtımları ise Kurban Bayramı tatili sonrası 13 Temmuz'dan itibaren sürecek.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2022 yılının ikinci bayramı olan Kurban Bayramı arefesi bu yıl 8 Temmuz Cuma günü idrak edilecek. Bayramın birinci günü 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak ve 12 Temmuz Salı günü sona erecek.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?

Bayram tatili ile ilgili beklenen açıklama geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

Bayram tatili hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak olan bayram tatilinin 17 Temmuz Pazar gününe kadar birleştirildiğini açıkladı. Böylelikle bayram tatili 9 gün oldu.

