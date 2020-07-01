Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? 2020 Kurban Bayramı tatili ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün 2020?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında pek çok gelenek ve rutin alışkanlık değişime uğrarken bu durumdan bayramlar da etkilendi. Son olarak Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı ilan edildiğinde vatandaşlar, aileleriyle bayramı kutlayamamanın hüznünü yaşadı. Kurban Bayramı yaklaşırken de aynı belirsizlik kafaları karıştırıyor. “ Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı var mı? ” sorusu çok sayıda vatandaşın cevap aradığı soruların başında geliyor. Şimdi, “ Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? ” sorusuna cevap almak için gözler uzmanlara çevrildi.

Kurban Bayramı’na oldukça az bir zaman kalırken vatandaşlar bayrama dair kafalarındaki soru işaretlerine cevap arıyor. Kurbanlık satışları ve kurbanlık kesimi için araştırma içine giren vatandaşlar sokağa çıkma yasağı ihtimalini de göz önünde bulunduruyor. Peki, Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Eğer yasak gelirse Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? Bu önemli soruların yöneltildiği isimlerden bir tanesi de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu. Fahrettin Koca, Kurban Bayramı’nda uygulanabilecek sokağa çıkma yasağı ya da sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya da “Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olur mu?” sorusu yöneltildi. Fahrettin Koca, Kurban Bayramı’na 1 ay kadar bir zaman olduğunu ve henüz net bir karardan bahsetmenin mümkün olmadığını söyledi. Gelecek haftalarda vakaların ve salgının seyrine göre karar verileceğini dile getiren Koca, Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı ya da sokağa çıkma kısıtlaması olsa dahi bunun Ramazan Bayramı’ndaki gibi olmayacağını belirtti.

Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı ya da sokağa çıkma kısıtlaması olmama ihtimaline karşılık vatandaşlar şimdiden Kurban Bayramı tatili yapmak için planlara başladı. “2020 Kurban Bayramı ne zaman?” sorusu çokça sorulurken 2020 Kurban Bayramı arefe gününün 30 Temmuz Perşembe günü olacağı biliniyor. Buna göre Kurban Bayramı 1. gün 31 Temmuz Cuma, Kurban Bayramı 2. gün 1 Ağustos Cumartesi, Kurban Bayramı 3. gün 2 Ağustos Pazar ve Kurban Bayramı 4. gün 3 Ağustos Pazartesi günlerinde kutlanacak.

2020 Kurban Bayramı tarihi bilinirken “2020 Kurban Bayramı tatili ne zaman?” sorusu da sorulmaya başladı. Genellikle önceki senelerde hafta içine denk gelen bayramlarda tatil günleri birleştirilerek 9 güne uzayan tatiller yapıldığı için bu bayramda da benzer bir uygulamanın da yapılıp yapılmayacağı merak konusu. Her ne kadar tatillerin birleştirilmesine imkan vermeyen bir tatil dönemi olacağı öngörülse de sokağa çıkma yasakları doğrultusunda yeni bir düzenlemeye gidilip gidilmeyeceği de bilinmiyor. Kurban Bayramı yaklaştıkça devlet yetkililerinin konuyla ilgili önemli açıklamalar yapması bekleniyor. “Kurban Bayramı tatili kaç gün?” sorusu şimdilik 4 gün şeklinde cevaplanabiliyor.

