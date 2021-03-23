Kurban bayramı ne zaman? 2021 yılı Kurban bayramı tarihi belli oldu

Resmî tatiller listesinde yer alan Kurban Bayramında durumu olan Müslümanlar; Allah’ın emrini yerine getirerek kurban keserler. Kesilen kurbanlar fakir/fukaraya dağıtılır. Onların da kulları vesilesiyle Allah’a şükretmeleri sağlanır.
Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma
Kurban insanlık ve toplum bakımında birçok fayda taşıyan malî bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğerek, kulluk bilincini muhafaza ettiği canlı bir biçimde ortaya koymuş olur.
Müslümanlar, her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil'in Cenâb-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat ile ilgili verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır.
Kurban toplumda yardımlaşma, kardeşlik ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Özellikle et satın alma imkânı hiç olmayan ya da çok sınırlı olan yoksulların olduğu ortamlarda onun bu rolünü daha belirgin biçimde görmek mümkündür.
Zengine malını Allah'ın rızâsı, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilikten, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Fakirin de varlıklı kullar vesilesiyle Allah'a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı ile ilgili düşmanlık ve karamsarlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumunun bir üyesi olarak hissetmesine yardımcı olur.
Üç ayların başlangıcı - 13 Şubat Cumartesi
Regaip Kandili - 18 Şubat Perşembe
Miraç Kandili - 10 Mart Çarşamba
Berat Kandili – 27 Mart Cumartesi
Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı
Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi
Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma
Hicri Yılbaşı - 9 Ağustos Pazartesi
Aşure günü - 18 Ağustos Çarşamba
Mevlid Kandili - 17 Ekim Pazar
Yılbaşı
1935'te 3i tatil ilan edilen 1 Ocak, 2021'de cuma gününe denk geldi.
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
2021’de cuma gününe denk gelen 23 Nisan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasından dolayı Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edildi. Resmî tatilin kabul tarihi ise 1921...
Emek ve Dayanışma Günü
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Ramazan Bayramı
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Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
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Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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Kurban Bayramı
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Zafer Bayramı
Her sene 30 Ağustos günü kutlanan Zafer Bayramı, 2021 yılı içerisinde pazartesi günü kutlanacak. Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’ndan zaferle ayrıldığı gün olan 30 Ağustos, 1935'te resmî tatil ilan edildi.
Cumhuriyet Bayramı
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