Kurban bayramı ne zaman? 2021 yılı Kurban bayramı tarihi belli oldu

Resmî tatiller listesinde yer alan Kurban Bayramında durumu olan Müslümanlar; Allah’ın emrini yerine getirerek kurban keserler. Kesilen kurbanlar fakir/fukaraya dağıtılır. Onların da kulları vesilesiyle Allah’a şükretmeleri sağlanır.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma

KURBAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

Kurban insanlık ve toplum bakımında birçok fayda taşıyan malî bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğerek, kulluk bilincini muhafaza ettiği canlı bir biçimde ortaya koymuş olur.

Müslümanlar, her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil'in Cenâb-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat ile ilgili verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır.

Kurban toplumda yardımlaşma, kardeşlik ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Özellikle et satın alma imkânı hiç olmayan ya da çok sınırlı olan yoksulların olduğu ortamlarda onun bu rolünü daha belirgin biçimde görmek mümkündür.