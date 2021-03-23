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Kurban bayramı ne zaman? 2021 yılı Kurban bayramı tarihi belli oldu

23.03.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hicri takvime göre paylaşılan dini günler her yıl, miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan Bayramının ardından kutlanacak olan Kurban Bayramı da bu sene Temmuz ayına denk geliyor. Arefe günü ile birlikte Kurban Bayramı 4,5 gün tatil olacak.

Kurban bayramı ne zaman? 2021 yılı Kurban bayramı tarihi belli oldu

Resmî tatiller listesinde yer alan Kurban Bayramında durumu olan Müslümanlar; Allah’ın emrini yerine getirerek kurban keserler. Kesilen kurbanlar fakir/fukaraya dağıtılır. Onların da kulları vesilesiyle Allah’a şükretmeleri sağlanır.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma

KURBAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

Kurban insanlık ve toplum bakımında birçok fayda taşıyan malî bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğerek, kulluk bilincini muhafaza ettiği canlı bir biçimde ortaya koymuş olur.

Müslümanlar, her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil'in Cenâb-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat ile ilgili verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır.

Kurban toplumda yardımlaşma, kardeşlik ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Özellikle et satın alma imkânı hiç olmayan ya da çok sınırlı olan yoksulların olduğu ortamlarda onun bu rolünü daha belirgin biçimde görmek mümkündür.

Zengine malını Allah'ın rızâsı, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilikten, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Fakirin de varlıklı kullar vesilesiyle Allah'a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı ile ilgili düşmanlık ve karamsarlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumunun bir üyesi olarak hissetmesine yardımcı olur.

2021 yılı Kurban bayramı tarihi belli olduu

2021 YILI DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı - 13 Şubat Cumartesi

Regaip Kandili - 18 Şubat Perşembe

Miraç Kandili - 10 Mart Çarşamba

Berat Kandili – 27 Mart Cumartesi

Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı

Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma

Hicri Yılbaşı - 9 Ağustos Pazartesi

Aşure günü - 18 Ağustos Çarşamba

Mevlid Kandili - 17 Ekim Pazar

İŞTE 2021 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı

1935'te 3i tatil ilan edilen 1 Ocak, 2021'de cuma gününe denk geldi.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

2021’de cuma gününe denk gelen 23 Nisan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasından dolayı Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edildi. Resmî tatilin kabul tarihi ise 1921...

Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs, 2009 tarihinde resmî tatil olarak ilan edildi. İşçilerin kutladığı bu bayram, 2021'de cumartesi gününe denk geliyor.

Ramazan Bayramı

2021'de 12 Mayıs Çarşamba gününe rastlayan Ramazan Bayramı arifesi yarım gün, izleyen 13, 14, 15 Mayıs günleri ise tam gün tatil. Hicri takvime göre belirlenen Ramazan Bayramı her yıl miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. 3,5 günlük bir tatil süresi var.

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs, 2021’de çarşamba gününe denk geliyor. 19 Mayıs, Atatürk’ün Samsun’a çıkması ve kurtuluş mücadelesinin başlangıcı olarak gençlere armağan edildi. 1935 tarihinden beri resmî bayram olarak kutlanıyor.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi esnasında şehit olanları ve gazileri anma günü olarak ilan edilen 15 Temmuz, 2021 tarihinde perşembe gününe denk geliyor. 2016 tarihinde resmî tatil ilan edildi.

Kurban Bayramı

2021 yılında, 19 Temmuz Pazartesi gününe denk gelen Kurban Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 20 21, 22 ve 23 Temmuz tarihleri de tam gün tatil olacak. Toplamda 4,5 günlük tatil yapılıyor.

Zafer Bayramı

Her sene 30 Ağustos günü kutlanan Zafer Bayramı, 2021 yılı içerisinde pazartesi günü kutlanacak. Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’ndan zaferle ayrıldığı gün olan 30 Ağustos, 1935'te resmî tatil ilan edildi.

Cumhuriyet Bayramı

29 Ekim günü kutlanan ulusal bayram, 2021’de cuma gününe geliyor. Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü olan bu tarih, 1925'te resmî tatil ilan edildi. 28 Ekim yarım gün, 29 Ekim ise tam gün tatil.


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Kurban Bayramı

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