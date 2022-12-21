Kurban Bayramı ne zaman? 2023 Kurban Bayramı tatili kaç gün? Diyanet 2023 dini günler takvimi!

2023 Kurban Bayramı tarihi Müslümanlar tarafından merak konusu oldu. Kurban Bayramı'nın hangi güne denk geldiği ve kaç gün tatil olacağı araştırılıyor. Kurban Bayramı'nda birçok kurum kapalı oluyor, çift mesai sistemi uygulanıyor. Ramazan Bayramı 21-23 Nisan tarihlerine denk geliyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman? 2023 Kurban Bayramı tatili kaç gün? İşte Diyanet 2023 resmi günler takvimi!
27 Haziran Salı günü Kurban Bayramı arefesine denk geliyor. 28 Haziran Çarşamba, 29 Haziran Perşembe, 30 Haziran Cuma günleri Kurban Bayramının birinci, ikinci ve üçüncü günü kutlanacak.
23 Ocak PAZARTESİ: ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
26 Ocak PERŞEMBE: REGAİB KANDİLİ
17 Şubat CUMA: MİRAC KANDİLİ
6 Mart PAZARTESİ: BERAT KANDİLİ
23 Mart PERŞEMBE: RAMAZAN BAŞLANGICI
17 Nisan PAZARTESİ: KADİR GECESİ
20 Nisan PERŞEMBE: AREFE
21 Nisan CUMA: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
22 Nisan CUMARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
23 Nisan PAZAR: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
27 Haziran SALI: AREFE
28 Haziran ÇARŞAMBA: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
29 Haziran PERŞEMBE: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
30 Haziran CUMA: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
1 Temmuz CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
19 Temmuz ÇARŞAMBA: HİCRİ YILBAŞI
28 Temmuz CUMA: AŞURE GÜNÜ
26 Eylül SALI: MEVLİD KANDİLİ