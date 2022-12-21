Kurban Bayramı ne zaman? 2023 Kurban Bayramı tatili kaç gün? Diyanet 2023 dini günler takvimi!

2023 Kurban Bayramı tarihi Müslümanlar tarafından merak konusu oldu. Kurban Bayramı'nın hangi güne denk geldiği ve kaç gün tatil olacağı araştırılıyor. Kurban Bayramı'nda birçok kurum kapalı oluyor, çift mesai sistemi uygulanıyor. Ramazan Bayramı 21-23 Nisan tarihlerine denk geliyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman? 2023 Kurban Bayramı tatili kaç gün? İşte Diyanet 2023 resmi günler takvimi!

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

27 Haziran Salı günü Kurban Bayramı arefesine denk geliyor. 28 Haziran Çarşamba, 29 Haziran Perşembe, 30 Haziran Cuma günleri Kurban Bayramının birinci, ikinci ve üçüncü günü kutlanacak.

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

23 Ocak PAZARTESİ: ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

26 Ocak PERŞEMBE: REGAİB KANDİLİ

17 Şubat CUMA: MİRAC KANDİLİ

6 Mart PAZARTESİ: BERAT KANDİLİ

23 Mart PERŞEMBE: RAMAZAN BAŞLANGICI

17 Nisan PAZARTESİ: KADİR GECESİ

20 Nisan PERŞEMBE: AREFE

21 Nisan CUMA: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

22 Nisan CUMARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

23 Nisan PAZAR: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

27 Haziran SALI: AREFE

28 Haziran ÇARŞAMBA: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

29 Haziran PERŞEMBE: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

30 Haziran CUMA: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

1 Temmuz CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

19 Temmuz ÇARŞAMBA: HİCRİ YILBAŞI

28 Temmuz CUMA: AŞURE GÜNÜ

26 Eylül SALI: MEVLİD KANDİLİ

