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Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün? 2022 Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak?

08.06.2022 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak sorusunun yanıtı, Temmuz ayına kısa bir zaman kala binlerce vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Havaların iyice ısınması ve Kurban Bayramı'nın da yaz aylarına denk gelmesi sebebiyle tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar, bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağını merak ediyor. Diyanet tarafından yayımlanan 2022 dini takvimiyle Kurban Bayramı tarihi belli oldu. İşte detaylar...

Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün? 2022 Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak?

Kurban Bayramı ne zaman hangi güne denk geliyor sorusunun yanıtı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Temmuz ayına kısa bir zaman kala, bayram tatili için plan yapmak isteyen vatandaşlar, '2022 Kurban Bayramı ne zaman?' sorusunu sorguluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 dini takvimiyle birlikte Kurban Bayramı tarihi belli oldu. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? 2022 Kurban bayramı tatili kaç

2022 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı tarihi ve bayram tatilinin kaç gün olacağıyla ilgili haberleri yakından takip eden vatandaşlar, arefe günü ve bayramın 1. gününün hangi güne geldiğini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan bilgiler doğrultusunda bu yıl arefe günü 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz Cumartesi günü olacak.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

  • 8 Temmuz 2022 Cuma Kurban Bayramı arefesi (Yarım gün)

  • 9 Temmuz 2022 Cumartesi Kurban Bayramı 1. günü (Tatil)

  • 10 Temmuz 2022 Pazar Kurban Bayramı 2. günü (Tatil)

  • 11 Temmuz 2022 Pazartesi Kurban Bayramı 3. günü (Tatil)

  • 12 Temmuz 2022 Salı Kurban Bayramı 4. Günü (Tatil)

  • 13 Temmuz 2022 Çarşamba iş günü

  • 14 Temmuz 2022 Perşembe iş günü

  • 15 Temmuz 2022 Cuma Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatili (Tatil)

  • 16 Temmuz 2022 Cumartesi hafta sonu tatili (Tatil)

  • 17 Temmuz 2022 Pazar hafta sonu tatili (Tatil)

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLUR MU?

Bayram tatilinin kaç gün olacağını merak eden binlerce vatandaş ise bayram tarihlerini merak ediyor. Bu yıl 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak olan Kurban Bayramı 12 Temmuz Salı günü son bulacak. 13-14 Temmuz eğer hükümet tarafından tatil edilirse 8 Temmuz öğleden sonra başlayacak olan tatil 17 Temmuz Pazar gününe kadar sürecek. Böylelikle vatandaşlar tam 9,5 günlük bir tatil imkanına sahip olacak.

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