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Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

27.02.2023 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı tarihi, mübarek üç aylar'a girilmesiyle merak edilmeye başlandı. Kurban Bayramının hangi ayda olduğu da araştırılan konulardan bir diğeri oldu. Milyonlarca vatandaş hem bayramı eda edecekleri tarihleri, hem de bayram tatilinin kaç gün olduğunu merak ediyorlar. Peki Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte detaylar...

Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı tarihi kullanıcılar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde Receb ayı bitmiş Şaban ayı'na girilmişti. Ramazan ayı'nın yaklaşmasıyla hem Ramazam Bayramı hem de Kurban Bayramı'nın ne zaman olacağı merak edildi. Peki Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ AYDA?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini günler takvimine göre Kurban Bayramı 2023 yılında 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerine denk geliyor. Yani 2023 Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran 2023 Çarşamba günü olacak.
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Kurban Bayramı 2023 yılında Haziran ayının sonu Temmuz ayının ilk günü arasında kutlanacak. Yani Kurban Bayramı Haziran ve Temmuz aylarına denk geliyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Bu yıl Kurban Bayramı 27 Haziran Salı arife günüyle başlıyor. Bayram tatili ise 28 Haziran Çarşamba ile 1 Temmuz Cumartesi tarihleri arasında. Arife günü yarım gün çalışılıyor.

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Dolayısıyla Kurban Bayramı tatili herhangi bir birleştirme açıklanmaz ise 5 gün olacak. Arefe gününün salıya denk gelmesi nedeniyle tüm hafta Kurban Bayramı tatili ilan edilirse bu süre 9 güne çıkacak.

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