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Kurban Bayramı'nı sağlıklı geçirmek için nasıl beslenmeli?

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.08.2018 15:35 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı'nda sağlıklı beslenmek için et tüketimine dikkat etmek gerekiyor. Yeme alışkanlıklarının tamamen değişeceği Kurban Bayramı'nda daha sağlıklı bir tatil geçirebilmek için başka neler yapmalı? Bağramı sağlıklı atlatabilmek için yediğinizden içtiğinize pek çok konuda yapmanız gerekenler olduğunu söyleyen uzmanlar bakın hangi tüyoları verdi...

Kurban Bayramı'nı sağlıklı geçirmek için nasıl beslenmeli?

Kurban Bayramı’nda yine evlerde birbirinden lezzetli yemekler pişecek, aileler geniş bayram sofralarının etrafında bir araya gelecek. Bayramla beraber et tüketiminin de artacağı bu dönemde mideyi çok yormamak için hafif yemek ve bol bol su içmek gerekiyor.

Yaz ayları su kaybının en çok yaşandığı aylar. Sıcak havanın da etkisiyle vücudun suya olan ihtiyacı artıyor. Bu sene Kurban Bayramı’nın yaz aylarına denk gelmesiyle bol etli ve tatlılı sofralarda daha dikkatli olmak, abartıya kaçmadan yemek ve sık sık su içmek gerekiyor.

Kurban Bayramı’nın olmazsa olmazı kavurma ve şerbetli tatlılar herkesin gözünü döndürse de bunları yerken dikkatli olmak gerekiyor. Ağır yemekler ve şerbetli tatlılar özellikle yaz aylarında sağlığı olumsuz etkiliyor. Vücudun bol su kaybettiği bu dönemde hafif yemek ve günde 2-2,5 litre su içmek önemli. Kahvaltıda bile et yediğimiz bu dönemde her öğünü sebzelerle dengelemek hem sindirimi kolaylaştırıyor hem de dengeli beslenmiş olunuyor.

BAYRAMDA DAHA SAĞLIKLI BESLENMEK İÇİN TÜYOLAR

Su içmeyi sevmeyenler veya zorlananlar sürahilerine çubuk tarçın, taze nane veya limon ekleyerek suyun tadını daha cazip bir hale getirebilir.

Her ne kadar çay kahve içmeyi sevsek de suyun yerini tutmuyor. İçtiğiniz çay ve kahveyi sıvı alımından saymayın. Günde 2-2,5 litre suyu mutlaka için.

Bayramla birlikte sofraları süsleyen türlü yemekler ve tatlıları yerken aşırıya kaçmamaya özen gösterin. Özellikle sıcakların bastırdığı Ağustos ayında hafif yemeye ve bol su * içmeye özen gösterin.

Etin ağırlıklı olarak yendiği bu dönemde tek tip beslenmek yerine sofralarınızı sebze ve baklagillerle zenginleştirin. Böylece sindirimini de kolaylaştırmış olursunuz.

Eti kızartmak yerine haşlayın veya fırında/ızgarada pişirin.

Sudan sonra içebileceğiniz en sağlıklı içecekler bitki çayları, maden suları ve ayran. Bunları da aşırıya kaçmadan tüketebilirsiniz.

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