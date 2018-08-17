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Kurban Bayramı öncesi sürücülere kritik uyarılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 11:16 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı tatili için yola çıkacakların sayısında bu yılda ciddi bir artış bekleniyor. Bayram tatili sürecince trafik yoğunluğunun artışına paralel olarak trafik kazaları da artış gösteriyor. Geçen yıl 10 günlük Kurbana Bayramı tatilinde yurt genelinde yaşanan kazalarda toplam 122 kişi hayatını kaybetti, 617 kişi de yaralandı. Bu kazaların önlenmesi için de birbiri ardına uyarı açıklamaları geldi.

Türkiye Makine ve Mühendisler Odaları Birliği'ne bağlı Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Battal Kılıç, özellikle uzun yola çıkacak sürücülerin yolculuk öncesi yapması gerekenleri anlattı. Araçların periyodik kontrollerinin yapılmasına dikkat çeken Kılıç, "Sürücülerin bayram tatilinde yola çıkmadan mümkünse 1 hafta önceden araçların bakımlarını yaptırmaları gerekiyor. Araç bakımından kastımız, aracın çalışan tüm aksamının kontrolü. Özellikle ön takım kontrolünün yapılması lazım. Fren sistemi bu kapsamda çok önemli. Buranın özellikle kontrol edilmesi lazım. Kampananın ve lastiklerin kontrolü de önemli. Yıpranmış lastikle yola çıkmamak lazım. Lastiklerin her birinin kontrolleri yapılmış olması gerekir. Özellikle uzun yola çıkacak sürücülerin, dinlenmiş olmaları uykularını almış olmaları gerekir. Çünkü trafikte yaşanan kazaların yüzde 90'ı sürücü kaynaklıdır. Tabi sürücü hataları içinde bir sürü neden var. Hatalı sollama, iki araç arasındaki takip mesafesini koruyamama, yorgun olma, uyku hali bütün bunlar kazalara neden olan şeyler. Emniyet kemerinin de yolculuk boyunca takılı olması gerekiyor. Sürücülerin dinlenerek araçlarının bakımlarını önceden yapması gibi durumlar, trafik kazalarını en asgariye indirecek nedenlerdir. Bu hususta sürücülerin özellikle bayramlar gibi trafiğin yoğun olduğu zamanlarda tüm bunlara dikkat etmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

"5 SAATTEN FAZLA ARAÇ KULLANMAYIN"

Bayram tatillerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle birçok otobüs firmasının ek sefer yaptığını belirten Kılıç, "Ek seferler nedeniyle de trafiğe çıkan araçların kontrollerinin daha dikkatli yapılması lazım. Çünkü, talep üzerine acil olarak yol çıkıyorlar, sürücülerinin dinlenip dinlenmediği, aracın bakımının yapılıp yapılmadığı, kullandığı yakıta kadar kontrol edilmesi gerekiyor. Çünkü geçen yıllarda yaşadığımız ve 10 numara yağ dediğimiz ve kullanılan yakıtın kesinlikle araçlarda kullanılmasının engellenmesi gerekiyor. Çünkü çalışma sırasında kısa sürede alev aldığını görüyoruz. Bunların mutlaka engellenmesi gerekiyor. Periyodik kontrollerinin yapılıp yapılmadığı kontrol edilmesi gerekiyor. Özellikle binek araçlardaki LPG'li araçların, kontrolü çok önemli. LPG'li araçlardaki sızdırmazlık raporu serbest bırakıldı. Artık bunlar ağır kusur olarak geçmiyor. Dolayısı ile kontrollerden çok rahatlıkla geçebiliyorlar. LPG'li araçlar, kaza anında en fazla, alev alan, kısa sürede alev topuna dönüşen bir şekilde yanabiliyorlar. Bunun hasarı sonucu ölüm oranlarının da daha yüksek olduğunu görüyoruz. Bir sürücünün 5 saatten fazla araç kullanmaması gerekiyor. 2 - 3 saate bir mola vermesi gerekiyor. Aksi halde bu yorgunluk kazalara neden olabiliyor.

KARAYOLU TRAFİK VE YOL GÜVENLİĞİ DERNEĞİ'NDEN UYARI

Bir uyarı da Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği'nden geldi. Derneğin Bilim Kurulu tarafından hazırlanan önlemler ise şöyle sıralandı:

-Bayramda Gündüz araç kullanılmasına özen gösterilmelidir.

-Yola çıkarken ağır yemekler yenmemeli,sulu gıdalar, meyve ve salatalar tercih edilmelidir.

-Araç kullanırken bir şeyler atıştırmamalı, yola çıkarken ve mola yerlerinde uyku getirecek ayran veya yoğurt alınmamalıdır. Molalarda çay, kahve ve limonata tercih edilmelidir.

-200 /250 km de bir veya en fazla 3 saat araç sürüşü sonrası, kesinlikle dinlenme ve ihtiyaç molası verilmelidir.

-Sürücü rahat edeceği keten ve pamuklu, vücudu sıkmayan yapışmayan terletmeyen gömlek şort gibi giysileri tercih etmelidir. Terlik giyilmemeli, fren ve debriyaj da sorun olmayacak spor ayakkabı tercih edilmelidir.

-Sürücüler kullandıkları ilaçların uyku getirme ve konsantrasyon bozma özellikleri olup olmadığını incelenmelidir.

-10 yaşından küçük çocuklarınızı mutlaka arka koltuğa oturtunuz ve emniyet kemerlerini bağlayınız. Çocuklar için mutlaka oto koltuğu kullanınız.

-Sürücü ve ön koltukta oturanlar dahil mutlaka emniyet kemerini takınız ve diğer yolcular da dahil olmak üzere cep telefonu kullanmayınız.

-Takip mesafeniz hızınızın yarısı kadar olmalıdır. 100 km hızda , öndeki araç ile 50 m mesafe bırakmalısınız.

-Bölünmüş yollarda (duble yol) hız sınırları otomobiller için azami 110 km/h, yerleşim yerlerinden geçerken hız sınırınız azami 50 km/h olmasına dikkat ediniz

-Bayram tatiline giderken araç bakımları yapılmalı,lastik basınçları kontrol edilmeli,Yolcu ve yük miktarı araç ruhsatındaki değerleri geçmemeli, emniyet kemeri mutlaka takılmalı, bagajdaki yük sabitlenmelidir.

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kurban bayramı trafik uyarısı

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