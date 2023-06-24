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Kurban Bayramı tatili 9 gün olmuştu: İstanbul’dan kaçmak isteyen otogara koştu! Günde 2 bin kere…

24.06.2023 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı’na sayılı gün kala memleketine, tatil bölgelerine gitmek için yola çıkacaklar dikkat! Otogarlarda bayram yoğunluğu arttı. Dün başlayan 9 günlük bayram tatili için otobüs firmalarının sefer sayıları 2 bini aştı. Hem otobüs hem de kişisel araçları ile İstanbul’dan çıkış yapmak isteyenler ise Anadolu Otoyolu ve D-100 yolunun Bolu kesiminde yoğunluk oluşturdu. Ankara yönünde trafik durma noktasına gelirken sürücüler arasında da yol vermeme kavgası yaşandı.

Kurban Bayramı tatili 9 gün olmuştu: İstanbul’dan kaçmak isteyen otogara koştu! Günde 2 bin kere…

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, Kurban Bayramı kapsamında Büyük İstanbul Otogarı'nda cuma ve cumartesi günü sefer sayılarının günlük 2 bine kadar yaklaşacağını bildirdi.

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Özcan, bayram tatilinin 9 gün olmasıyla Türkiye genelinde şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere talepte artış yaşandığını söyledi.

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Otogarlarda da bayram yoğunluğu yaşandığını belirten Özcan, "Büyük İstanbul Otogarı'nda bütün ana seferler dolu. Bayram için koyduğumuz ek seferler de dolu vaziyette. Müşteri gelince tekrar seferler açarak hiçbir yolcuyu bırakmamak şartıyla yeni seferler yapıyoruz." diye konuştu.

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Özcan, cuma gününden bu yana seferler sayılarında bir artışın yaşandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"İstanbul Otogarı'ndan 16 Haziran Cuma günü 1427, 17 Haziran Cumartesi 1461, 18 Haziran Pazar 1491, 19 Haziran Pazartesi 1514, 20 Haziran Salı 1474 sefer yapıldı. 21 Haziran Çarşamba sefer sayısı 1500'ü geçer. Cuma ve cumartesi günü sefer sayısı günlük 2 bine kadar yaklaşır. Otobüsler dolu, yer yok. Bayramın bir de dönüşü var. Bayram dönüşü de biletler bitmiş, seferler dolu durumda. Bereketli bir ay oldu. Hem okulların tatil olması hem de bayram tatilinin 9 gün olmasından dolayı bereketli bir bayram geçireceğiz. Esnaf memnun, bayram otobüs sektörüne bir nefes aldırdı. İstanbul bayramda bizim sayemizde boşalacak. Bütün otobüs firmalarının yüzü gülüyor."

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"KORSAN TAŞIMACILIK SEKTÖRE ZARAR VERİYOR"

Vatandaşların korsan bilet satışı yapan yerlerden bilet almaması gerektiğinin altını çizen Özcan, korsan taşımacılığın sektöre zarar verdiğini anlattı.

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Bu tarz firmaların tek şoförle taşımacılık yaptığının altını çizen Özcan, bu durumun kazaya sebebiyet verdiğini, bu nedenle otogardan hareket eden otobüsle yolculuk yapmanın önemli olduğunu vurguladı.

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BAYRAM TRAFİĞİ ÇİLEDEN ÇIKARDI: SÜRÜCÜLER BİRBİRLERİNE SALDIRDI

Öte yandan Bolu'da Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu ve D-100 yolunun Bolu kesiminde yoğunluk oluşturdu.

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Zaman zaman trafik durma noktasına geldi, kavga da çıktı Zaman zaman trafik durma noktasına geldi, kavga da çıktı

Yolun Ankara yönünde trafik durma noktasına gelirken sürücüler arasında da yol vermeme kavgası yaşandı. Ayrıca denetimlerde, kural ihlali yaptığı tespit edilen 245 sürücüye para cezası kesildi. (AA-DHA)

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