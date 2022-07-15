Kurban bayramı tatili ne zaman bitiyor? 9 günlük bayram tatili ne zaman bitecek?

Kurban bayramı tatili, izne çıkan vatandaşlar tarafından merak konusu. Bayram tatili bu yıl 9 gün sürecek. 13-14 Temmuz tarihlerinin de Kabine Toplantısı sonrasında idari izin olarak sayılmasıyla birlikte birçok kamu çalışanı uzun bir tatil imkanı yakaladı.

Peki bayram izni ne zaman bitiyor? Bayram idari izni özel sektöre geçerli mi? İşte detaylar...

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı, Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. 9 Temmuz tarihinde başlayan Kurban Bayramı 12 Temmuz Salı günü son bulduk fakat 13-14 Temmuz tarihininde idari izin olarak açıklanmasıyla birlikte bayram tatili 9 güne çıkmıştı.

Kurban Bayramı 1.Gün: 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2.Gün: 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3.Gün: 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4.Gün: 12 Temmuz 2022 Salı

13-14 Temmuz: Kamu çalışanlarına idari izin.

15 Temmuz: Resmi tatil.

Buna göre haftasonları ile beraber bayram izni 17 Temmuz Pazar günü son buluyor.

9 GÜNLÜK TATİL ÖZEL SEKTÖRE GEÇERLİ Mİ?

İdari izin yalnız kamu kurumları için geçerli oluyor. Özel sektör için idari izin geçerli değil.

