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Kurban Bayramı tatilinde kimler idari izinli sayılacak? İdari izin özel sektörde çalışanları kapsıyor mu?

02.07.2022 01:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı tatili ile ilgili beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı. Bayram tatili ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatili birleştirildi. Buna göre çalışanlar 13-14 Temmuz'da idari izinli sayılacak. Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu. Peki Kurban Bayramı tatilinde kimler idari izinli sayılacak? İdari izin özel sektörde çalışanları kapsıyor mu? İşte detaylar...

Kurban Bayramı tatilinde kimler idari izinli sayılacak? İdari izin özel sektörde çalışanları kapsıyor mu?

Kurban Bayramı tatilinde kimler idari izinli sayılacak? Temmuz ayında idrak edilecek bayram için geri sayım devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kurban Bayramı tatili ile ilgili yaptığı açıklama sonrası kamu kurumlarında çalışan personellerin gündeminde bayram tatili planı var. Peki Kurban Bayramı tatilinde kimler idari izinli sayılacak? İdari izin özel sektörde çalışanları kapsıyor mu? Ayrıntılar haberimizde...

KURBAN BAYRAMI TATİLİNDE KİMLER İDARİ İZİNLİ SAYILACAK?

İdari izin, 657 sayılı kanun kapsamında bulunan devlet memurlarını kapsar.

İdari tatilde memurlar, devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları idari izinli sayılırlar.

İDARİ İZİN ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞANLARI KAPSIYOR MU?

İdari izinler, sadece devlet memurlarının faydalanabildiği izin türüdür. Özel sektör çalışanları ise çalıştıkları kurumun inisiyatifinde yapılan açıklamalar doğrultusunda tatil olup olmadığını öğrenebilir.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN 2022?

Kurban Bayramı bu sene 9 Temmuz, 10 Temmuz, 11 Temmuz, 12 Temmuz Salı tarihlerinde kutlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Haziran Pazartesi günkü kabine toğplantısı sonrası yaptığı açıklamada Kurban Bayramı tatilinin kamuda uzadığını belirtti.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan 'Kurban Bayramı tatili' açıklaması:

"Kurban Bayramını tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz arasındaki Çarşamba ve Perşembe günlerinin idari izin kapsamına alınacağı haberini sizlerle paylaşmak istiyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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