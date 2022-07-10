HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kurban Bayramı ziyaretinde sır olay! Arkadaşının evinde ölü bulundu

Kurban Bayramı ziyaretinde sır olay! Arkadaşının evinde ölü bulundu

10.07.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

57 yaşındaki Rıfat Baykal, İstanbul'dan Kurban Bayramı ziyareti için memleketi Sivas'a geldi. Baykal, misafir olarak kaldığı arkadaşı N.E.'nin evinde sır bir şekilde ölü bulundu. Rıfat Baykal'ın cenazesi, morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kurban Bayramı ziyaretinde sır olay! Arkadaşının evinde ölü bulundu

İstanbul'dan bayram ziyareti için memleketi Sivas'a gelen Rıfat Baykal'ın (57), misafir olarak kaldığı arkadaşı N.E.'nin evinde ölü bulunduğu olay, saat 09.00 sıralarında Sularbaşı Mahallesi Kepenek Caddesi'ndeki 6 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi.

ARKADAŞI ODADA HAREKETSİZ BİR ŞEKİLDE BULDU

Sabah saatlerinde Baykal'ı kaldığı odada hareketsiz bulan N.E., durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekibinin kontrolünde Rıfat Baykal'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

bayram-ziyareti-icin-geldigi-arkadasinin-evinde-olu-bulundu_1982_dhaphoto2

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Rıfat Baykal'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna konuldu.

bayram-ziyareti-icin-geldigi-arkadasinin-evinde-olu-bulundu_1982_dhaphoto6

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni hatırlatma dozu randevusu açıldıYeni hatırlatma dozu randevusu açıldı
Uyarılar art arda geliyor! Sağanak ve dolu...Uyarılar art arda geliyor! Sağanak ve dolu...
İki şehir kabusu yaşadı: Araçlar yolda kaldı, evleri su bastı! Acı haber geldi, 1 kişi selde hayatını kaybettiİki şehir kabusu yaşadı: Araçlar yolda kaldı, evleri su bastı! Acı haber geldi, 1 kişi selde hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı İstanbul Sivas bayram ölüm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeni görüntüler geldi, sokaklar sular altında!

Yeni görüntüler geldi, sokaklar sular altında!

Şehirler arası otobüslerde yeni dönem! Uçaklardaki gibi olacak

Şehirler arası otobüslerde yeni dönem! Uçaklardaki gibi olacak

Cinsel tercih itirafı! "Sevişmek istediği tek kadın..."

Cinsel tercih itirafı! "Sevişmek istediği tek kadın..."

Gelen soru şaşkına çevirdi! "Kocamla cinsel ilişkimiz hiç yok! O daha çok..."

Gelen soru şaşkına çevirdi! "Kocamla cinsel ilişkimiz hiç yok! O daha çok..."

Sosyal medyayı sallayan 'bakmıyorum' videosunda gerçek bambaşka çıktı! Dikkat çeken 'Ekrem Karakaya' detayı

Sosyal medyayı sallayan 'bakmıyorum' videosunda gerçek bambaşka çıktı! Dikkat çeken 'Ekrem Karakaya' detayı

Deniz mahsullü lahmacun: 395 TL

Deniz mahsullü lahmacun: 395 TL

İlginizi Çekebilir

Gazını çıkartmaya utandı! Kâbusu yaşadı

Gazını çıkartmaya utandı! Kâbusu yaşadı

Yanı ayrı arkası ayrı olay yarattı! Cesur pozu mest etti

Yanı ayrı arkası ayrı olay yarattı! Cesur pozu mest etti

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Gördüklerine inanamadı! Dondurmadan ağzı yandı

Gördüklerine inanamadı! Dondurmadan ağzı yandı

Aynı adama aşık oluyorlar! “Sadece tek bir şey dışında...”

Aynı adama aşık oluyorlar! “Sadece tek bir şey dışında...”

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.