Kurban Bayramında evi yağdan korumanın 8 etkili yolu! Bayramda en pratik ev temizleme yöntemleri: Kurban Bayramında eviniz yağ kokmasın...

Kurban Bayramı yaklaşırken mutfaklar da hareketlenmeye başladı. Et pişirme, kavurma ve kızartma gibi işlemler evin havasını değiştirirken, yoğun yağ buharı duvarlara, perdelere ve mobilyalara sinerek temizlik yükünü artırabiliyor.

Özellikle küçük mutfaklarda yaygınlaşan koku ve sıçrayan yağlar bayram keyfini gölgeleyebilir. Ancak birkaç pratik önlemle evinizi hem yağdan hem de ağır kokulardan kolayca koruyabilirsiniz.

1. SIÇRAMAYI ÖNLEMEK İÇİN TÜL SIÇRAMA KORUYUCU KULLANIN

Kızartma ya da kavurma sırasında, tavaların üzerine yerleştirilen metal file sıçrama koruyucular ya da sıçrama önleyici tül kapaklar, yağın ocak, duvar ve fayansa yayılmasını büyük ölçüde engeller.

2. AÇIK PENCERE YETMEZ: ASPİRATÖRÜ MUTLAKA KULLANIN

Sadece pencere açmak yeterli olmaz. Yemek yaparken aspiratör veya davlumbazı mutlaka yüksek seviyede çalıştırın. Bu, havadaki yağ buharının diğer odalara yayılmasını engeller.

3. OCAK VE TEZGAH KENARLARINA STREÇ FİLM VEYA YAĞ EMİCİ KAĞIT

Ocak çevresine yağ emici mutfak kağıdı ya da geçici olarak streç film sererek temizlik sonrası iş yükünüzü azaltabilirsiniz. Pişirme sonrası çıkarıp atmak yeterli.

4. YAĞLI TENCERE VE TAVALARI HEMEN YIKAMAYIN

Et yağı sıcakken suyla birleşince daha da yayılır. Önce kağıt havluyla yağı alın, sonra ılık su ve sirke ile temizleyin. Böylece lavabo giderini de korumuş olursunuz.

5. PERDE VE KUMAŞLARI KORUYUN

Mutfak perdelerinizi çıkarabilir ya da üzerine ince bir örtü örtebilirsiniz. Yağ buharı kumaş yüzeylere yapıştığında çıkarması zordur.

6. DOĞAL YAĞ EMİCİ: KARBONATLI SU BUHARI

Ocağın kenarına içinde karbonatlı su bulunan küçük bir tencere koyarak buhar oluşturun. Karbonat havadaki yağı ve kokuyu emer.

7. YEMEK PİŞTİKTEN SONRA SİRKE İLE BUHAR TEMİZLİĞİ

Bir cezvede sirke kaynatın ya da su + sirke karışımını sprey şişeye koyarak havaya sıkın. Yağ buharını bastırır ve koku giderici olarak etkilidir.

8. KÜÇÜK FAN VEYA HAVA TEMİZLEYİCİ KULLANABİLİRSİNİZ

Mutfakta küçük boy bir fan, yağlı buharın aynı yerde birikmesini engeller. Eğer varsa taşınabilir bir hava temizleyici cihazla daha temiz hava sağlanabilir.