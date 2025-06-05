Kurban Bayramında evi yağdan korumanın 8 etkili yolu! Bayramda en pratik ev temizleme yöntemleri: Kurban Bayramında eviniz yağ kokmasın...

Kurban Bayramı yaklaşırken mutfaklar da hareketlenmeye başladı. Et pişirme, kavurma ve kızartma gibi işlemler evin havasını değiştirirken, yoğun yağ buharı duvarlara, perdelere ve mobilyalara sinerek temizlik yükünü artırabiliyor.
Özellikle küçük mutfaklarda yaygınlaşan koku ve sıçrayan yağlar bayram keyfini gölgeleyebilir. Ancak birkaç pratik önlemle evinizi hem yağdan hem de ağır kokulardan kolayca koruyabilirsiniz.
Kızartma ya da kavurma sırasında, tavaların üzerine yerleştirilen metal file sıçrama koruyucular ya da sıçrama önleyici tül kapaklar, yağın ocak, duvar ve fayansa yayılmasını büyük ölçüde engeller.
Sadece pencere açmak yeterli olmaz. Yemek yaparken aspiratör veya davlumbazı mutlaka yüksek seviyede çalıştırın. Bu, havadaki yağ buharının diğer odalara yayılmasını engeller.
Ocak çevresine yağ emici mutfak kağıdı ya da geçici olarak streç film sererek temizlik sonrası iş yükünüzü azaltabilirsiniz. Pişirme sonrası çıkarıp atmak yeterli.
Et yağı sıcakken suyla birleşince daha da yayılır. Önce kağıt havluyla yağı alın, sonra ılık su ve sirke ile temizleyin. Böylece lavabo giderini de korumuş olursunuz.
Mutfak perdelerinizi çıkarabilir ya da üzerine ince bir örtü örtebilirsiniz. Yağ buharı kumaş yüzeylere yapıştığında çıkarması zordur.
Ocağın kenarına içinde karbonatlı su bulunan küçük bir tencere koyarak buhar oluşturun. Karbonat havadaki yağı ve kokuyu emer.
Bir cezvede sirke kaynatın ya da su + sirke karışımını sprey şişeye koyarak havaya sıkın. Yağ buharını bastırır ve koku giderici olarak etkilidir.
Mutfakta küçük boy bir fan, yağlı buharın aynı yerde birikmesini engeller. Eğer varsa taşınabilir bir hava temizleyici cihazla daha temiz hava sağlanabilir.
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