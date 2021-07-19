Kurban bayramında kargolar açık mı? Bayramda kargolar çalışıyor mu?

Kurban Bayramı tatili hafta sonu tatillerinin de birleşmesiyle 9 güne çıktı. 16 Temmuz Cuma akşamından, 25 Temmuz Pazar gününe kadar tatil sürecek. Bu süreçte en çok merak edilenlerden biri ise kargoların açık olup olmadığı. Pek çok kişi özellikle pandemi dönemiyle birlikte internet üzerinden alışveriş yaptığından kargo şirketleri artık hayatımızın olmazsa olmazları.

KURBAN BAYRAMINDA KARGOLAR AÇIK MI?

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde kargoların açık olup olmadığına dair açıklamayı kargo şirketleri açıkladı. Çoğu firma yalnızca arife günü açık olacağını belirterek bayramda kapalı olacaklarını duyurdu. İşte o duyurular:

PTT KARGO KURBAN BAYRAMI'NDA ÇALIŞACAK MI?

PTT Kargo, Arife günü yarım gün yani saat 09:00 ile 12:30 arası hizmet verecek. Bu vakte kadar yetişmeyen kargolar bayramdan sonra teslim edilecek. PTT şubeleri ve kuryeleri Kurban Bayramı'nda hizmet veremeyecek.

ARAS KARGO BAYRAMDA AÇIK MI?

Aras Kargo'dan yapılan açıklama arife günü hizmet vermeye devam edileceği, Kurban Bayramı'nda ise 20-23 Temmuz'da şubelerin kapalı olacağı bildirildi.

YURTİÇİ KARGO BAYRAMDA AÇIK MI?

Yurtiçi Kargo

"19 Temmuz Arife günü tüm şubelerimiz hizmet vermeye devam edecek olup, 20 -23 Temmuz tarihleri arasında tüm birimlerimiz Kurban bayramı sebebi ile kapalı olacaktır. 24 Temmuz Cumartesi günü tüm birimlerimiz hizmet vermeye devam edecektir. "

SÜRAT KARGO BAYRAMDA AÇIK MI?

Sürat Kargo resmi tatillerde ve Kurban Bayramı'nda hizmet vermemektedir. Sürat Kargo'dan yapılan açıklama ise şöyle;

Değerli Müşterilerimiz;

Bayram nedeniyle 20-21-22-23-24 Temmuz tarihlerinde tüm birimlerimizde hizmete ara verilecektir.

26 Temmuz Pazartesi günü Türkiye genelinde tüm şubelerimiz kargo teslimatlarına devam edeceklerdir.

MNG KARGO BAYRAMDA AÇIK MI?

MNG Kargo bayramda çalışma durumu için henüz açıklama yapmadı. Genellikle MNG Kargo resmi tatillerde ve Kurban Bayramı'nda hizmet vermemektedir. Arife günü ise tam gün hizmet vermektedir.





