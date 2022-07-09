Kurban eti buzlukta nasıl saklanır? Et nasıl muhafaza edilir, kaç saat sonra buzluğa konmalıdır? Et Yeşillenirse ne yapılır?

9 Temmuz 2022 Cumartesi günü başlayan Kurban Bayram'ında birçok vatandaş kurban kesimlerine başladı. Kurban etlerini en sağlıklı yöntemlerle saklamak isteyen vatandaşlar, saklama yöntemlerini araştırıyor. Kurban kesiminin ardından etin bir kısmı dağıtılır, bir kısmı buzluklarda saklanır. Peki et buzlukta nasıl,

ne şekilde saklanır? İşte kurban eti buzlukta saklama yöntemleri...

KURBAN ETİ SAKLAMA YÖNTEMLERİ

Öncelikle kurban eti kesildiği gün pişirilmemelidir. Bunun yerine en az 12 saat dinlendirilmelidir.

Kurban etinin sıcaklığını düşürmek için ilk 4-5 saat buzdolabında bekletilmelidir. Eğer uzun süre saklanacaksa, uygun boyutlar halinde kesilmeli ve hava almayacak poşetlere konulmalıdır. Kurban etini uzun süre saklamak istiyorsanız, buzdolabının dondurucu bölümünü kullanabilirsiniz. Kurban eti buzdolabının normal kısmında en fazla 5-6 gün saklanabilirken, daha uzun saklamak için mutlaka dondurucu kısmı kullanılmalıdır. Diğer et türlerine göre daha çabuk bozulan kıyma, buzdolabında en fazla 3 gün bekletilmelidir. Etleri keserken mutlaka temiz malzemeler kullanılmalıdır. İsteğe göre etler kavurma yapıldıktan sonra hava almayan poşetlerde muhafaza edilebilir.

ET YEŞİLLENİRSE NE YAPILIR?

Birkaç gün içerisinde dondurucuya konulmayan ve tüketilmeyen etler, kokmaya ve yeşillenmeye başlar. Böyle bir durumla karşılaştığınızda etin bozulan kısımları kesilerek atılmalı ve tüketilmemelidir.

KURBAN ETİ NASIL PAKETLENİR?

Kurban etini temiz bıçak ile küçük parçalara ayırın. İdeal boyutlar kuşbaşı ölçüsüdür. Ayrıca kasaptan çektirerek kıyma haline de getirebilirsiniz. Buzdolabı poşeti kullanılacaksa, hava almadığından emin olunmalıdır.Hava almamasını garantilemek için kilitli poşetler daha verimlidir. Poşet tamamen doldurulursa, etin her tarafı eşit donmayacaktır. Bu yüzden poşetler orta boyutlarda doldurulmalı, ağız kısmında boşluk bırakılmalıdır.

KURBAN ETİ YIKANMALI MI?

Kurban eti, mutlaka steril ortamlarda kesilmelidir. Kesilen etlerin yıkanması ise sakıncalı bir durumdur. Çünkü etin ıslak kalması, bakterilerin kısa sürede çoğalmasına yol açar. Bu da saklanacak olan kurban etinin kısa sürede bozulmasına neden olabilir. Bu yüzden eti yıkamak yerine yüksek ısıda pişirmeyi deneyebilirsiniz.

Eğer yıkama konusunda kararlıysanız, yıkadıktan sonra kısa süre içinde pişirip tüketmeniz gerektiğini unutmayın.



