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Kurban eti hemen yenir mi? Et kesildikten kaç saat sonra dolaba konur, nasıl saklanır?

09.07.2022 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı'nda kurban kesimi gerçekleştirildikten sonra etin ne zaman yenebileceği merak konusu oldu. Vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki kurban eti hemen yenir mi? Et kesildikten kaç saat sonra dolaba konur, nasıl saklanır? Konuya ilişkin ayrıntılara ve merak edilen tüm bu soruların yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Kurban eti hemen yenir mi? Et kesildikten kaç saat sonra dolaba konur, nasıl saklanır?

Kurban pazarlarını gezen ve satın alma işlemini tamamlayan vatandaşlar konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Kurban bayramında kurbanlık kesimi kadar, etlerin saklanması ve tüketimi de oldukça önemlidir. Peki kurban eti hemen yenir mi? Et kesildikten kaç saat sonra dolaba konur, nasıl saklanır? Ayrıntılar haberimizde...

KURBAN ETİ HEMEN YENİR Mİ?

Kurban eti hemen tüketilmemelidir. Taze kesilmiş olan kurban etinin sindirimi zordur. Yeni kesilen hayvanların etlerindeki sertlik, pişirmede ve sindirimde zorluğa neden olur. Bilhassa mide-bağırsak hastalığı olan vatandaşların kurban etlerini hemen tüketmemesi, buzdolabında birkaç gün beklettikten sonra haşlama ya da ızgarada pişirme yöntemiyle hazırlayarak tüketmeleri sağlık açısında daha uygundur.

ET KESİLDİKTEN KAÇ SAAT SONRA DOLABA KONUR?

Kurban Bayramı'nda kesilen et en az 4-5 saat, en iyi koşulda 1 gece kapalı, serin ve güneş almayan bir yerde dinlendirilebilir.

Bu yolla kurban etinin bozulma riskinin önüne geçilebilir.

BAYRAMDA KURBAN ETİ DIŞARIDA KAÇ SAATTE BOZULUR?

Kurban Bayramı'nda kesilen et, en az 4-5 saat kadar, en uygun 1 gün güneş almayan açık havada, serin bir yerde bozulmadan bekleyebilir. Fakat etin bekledikten sonra mutlaka buzdolabına kaldırılması gerekmektedir. Kesilen et dinlendirildikten sonra dolaba konmalıdır.

BAYRAMDA KURBAN ETİ NASIL TÜKETİLMELİ?

Bilindiği üzere etler sindirimi zor olan besinlerdendir. Bu sebeple yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik, hem pişirmede hem de sindirimde zorluğa yol açmaktadır.

Bilhassa mide ve bağırsak hastalığı olan vatandaşlar kurban etini hemen tüketmekten kaçınmalıdır. Buzdolabında birkaç gün beklettikten sonra, haşlama veya ızgarada pişirme yöntemiyle pişirerek tüketmeleri sağlık açısından uygundur.

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