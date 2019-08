'Kurban etlerini bir gün dinlendirdikten sonra tüketin'

Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)- KURBAN Bayramı'na sayılı günler kala, kurbanlıkların nasıl seçilmesi, kesilmesi ve tüketilmesi konularında uyarılarda bulunan Prof. Dr. Mustafa Tayar, "Kurban etlerini muhakkak bir gün dinlendirelim. Aksi halde et zannetttiğimiz, ağzımızda lastik gibi çiğnediğimiz o kas parçası direk vüduttan hiç bir fayda görmeden atılacaktır" dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban seçimi, kesimi ve kurban etinin tüketimi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Kurbanlık hayvanların bilinçli bir şekilde veteriner kontrolünden geçirilerek alınması gerektiğini belirten Prof. Dr. Tayar, kurbanlıkların seçimi kadar kesiminin de önemli olduğunu vurguladı.

'YAPMADIĞIMIZ KONTROLLER, BİZE HASTALIK OLARAK DÖNEBİLİR'

Bilirkişiler tarafından hijyenik ortamda kesim yapılması gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Tayar, geçen yıl 2 bin 500 acemi kasabın hastaneye kaldırıldığını hatırlattı. Kurbanlık seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlara değinen Prof. Dr. Mustafa Tayar, "Hayvanın sağlıklı olması ve bir asasında eksiklik olmaması gerekir. Hayvanların yaşı da çok önemli. Büyükbaş hayvanlar iki yaşından büyük olmalı. Tarım Bakanlığı'nın bir uygulaması var. Hayvanların küpe numaralarından bu hayvanın nerede doğduğunu, kaç yaşında olduğunu kolaylıkla tespit edebiliriz. Kurbanlık hayvan satın alırken pazarlardan almak bizlere kolaylık sağlayacaktır. Dişi hayvanların kurban olarak kesilmemesi gerekli. Bu hayvanın gebe olması ihtimali var. O yüzden kurban keserken sağlıklı olması, tercihen erkek olması, dış görüntüde bir aksaklığının olmaması gibi etkenler bizler için bir kriter. Bu kriterleri kontrol edecek kişiler ise veteriner hekimler. kurbandaki eti hem kendi çocuklarımıza yediriyoruz, hem de komşularımıza veriyoruz. Kurban etiyle kendi çocuğumuzu veya komşularımızı hastalandırmamamız gerekir. Kurbanda yapmadığımız kontroller bize hastalık olarak dönebilir. Hayvanlardan insanlara geçen 200'e yakın parazitten bahsediyoruz" dedi.

'KURBAN ETİ BİR GÜN DİNLENDİRİLMELİDİR'

Kurban etinin bir gün dinlendirildikten sonra tüketilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Mustafa Tayar, şunları söyledi:

"Hayvan kesildikten sonra elde ettiğimiz karkas dediğimiz gövde, kas halindedir ve et halini almamıştır. Etin olgunlaşması gerekir. Kas liflerinin gevşemesi, parçalanması, etin proteini, yarar unsurların kullanılabilir hale gelmesi gerekiyor. O yüzden mutlaka kurban etlerinin bir gün dinlendirildikten sonra tüketilmesi gerekir. Kurban sabahı yediğimiz et, ağzımızda çiğnediğimiz lastik gibi bir malzemedir. Çünkü o ete dönüşmeyen bir kastır. O yüzden mutlaka kurban etlerinin bir gün dinlendirildikten sonra parçalanma ve diğer işlemlere geçilmesi gerekir. Kurbanın hemen parçalanıp poşete koyulması ve tüketilmeye çalışılan kas kitlesi et değildir. Hiç bir şekilde etten almamız gereken protein, vitamin ve diğer yararlı maddelerin vücuda hiç bir faydası yoktur. Ağzımızda lastik gibi çiğnediğimiz o kas parçası direk vücuttan hiçbir fayda görmeden atılacaktır. O yüzden mutlaka kurban etinin en az bir gün dinlendirilmelidir."