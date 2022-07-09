Kurban keserken ne söylenir, abdestsiz kesilir mi? Kurban keserken okunan dualar!

9 Temmuz Cumartesi günü idrak edilmeye başlayan Kurban Bayramı'nda kurbanlıklar kesilmeye başlandı. Müslüman vatandaşlar kurban kesimini usulüne uygun yapmak ve kurbanın kabul olması için okunacak duaları ve abdestsiz kurban kesilip kesilemeyeceğini sorguluyor. İşte Diyanet'e göre kurban kesiminde okunacak dualar, abdestsiz kurban kesimi olur mu ?

KURBAN KESİMİNDE OKUNACAK DUALAR

Kurban kesiminde veya farklı bir amaçla hayvan kesilirken besmele çekilir. Kurban kesilirken üç defa “Bismillahi Allahü ekber”

denilir ve şu âyetler okunabilir (Semerkandî, Tuhfe, III, 66):

قُلْ اِنَّ صَلَاتي وَنُسُكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمينَ لَا شَريكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمينَ

“De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O’nun ortağı yoktur.

Bana sadece bu emredildi ve ben müslümanların ilkiyim.” (En’âm, 6/162-163)

اِنّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذي فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ حَنيفًا وَمَٓا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكينَ

“Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah’a ortak koşanlardan değilim.” (En’âm, 6/79)

KURBAN KESİMİ ABDESTSİZ KABUL OLUR MU?

Abdestsiz kurban kesilir mi? Abdestli olunması şart değildir ama ibadet olduğundan dolayı abdestli olmak faziletlidir.

