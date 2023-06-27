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  4. Kurban kesim vakti ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Kurban Bayramı'nın 2.,3., 4 gününde kurban kesilir mi? Diyanet açıkladı

Kurban kesim vakti ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Kurban Bayramı'nın 2.,3., 4 gününde kurban kesilir mi? Diyanet açıkladı

27.06.2023 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı'nda kurban kesme ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar kurban kesim vakitlerini araştırıyorlar. Bu kapsamda Kurban kesim vakti ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Kurban Bayramı'nın 2.,3., 4 gününde kurban kesilir mi? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra başlamış olur. Peki, ne zaman son bulur? İşte Diyanet'e göre kurban kesim vakitleri...

Kurban kesim vakti ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Kurban Bayramı'nın 2.,3., 4 gününde kurban kesilir mi? Diyanet açıkladı

Heyecanla beklenen Kurban Bayramı geldi çattı. Sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade ediyor. Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy deniyor. Peki, Kurban kesim vakti ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Bayramın hangi günlerinde kurban kesilebilir? İşte tüm detaylar...

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KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar.

Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir.

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KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir.

Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir. Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

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KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk’a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadı. Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir. Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur. Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

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