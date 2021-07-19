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Kurban nasıl kesilir? Küçükbaş ve büyükbaş kurban nasıl kesilir? Kurban keserken okunacak dualar...

19.07.2021 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Paylaşmanın önemini anladığımız Kurban Bayramı salı günü başlıyor. Kurbanını kendi kesmek isteyenler, acemi kasap haberlerine konu olmamak için mutlaka kesimlerin nasıl yapıldığını bilmesi gerekiyor. İşte ayrıntılarıyla kurban kesimi…

Kurban nasıl kesilir? Küçükbaş ve büyükbaş kurban nasıl kesilir? Kurban keserken okunacak dualar...

İslam aleminin en önemli günlerinden biri olan Kurban Bayramı geldi çattı. Pek çok kişi kurbanını, kurban kesim yerlerinde kestirirken, bazıları da işi kendi üstleniyor. Kurban keserken dikkat edilmesi gereken pek çok unsur bulunuyor. Kurbanın nasıl kesilmesi gerektiği, kurban kesilirken okunması gereken duaları haberimizden öğrenebilirsiniz.

KURBAN NASIL KESİLİR?

Kurban kesilirken öncelikle hayvanı incitmemeye ve korkutmamay özen göstermek gerekiyor. Devenin dışındakiler kıbleye karşı sol tarafları üzerine yavaşça yatırılır. Kurban kesiminde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için yere yatırma aşaması farklılıklar içerir. Küçükbaş bir hayvanı bir ya da iki kişi ayaklarından tutarak kolaylıkla yatırabilirken, büyükbaş bir hayvan söz konusu olduğunda, hayvanın kesime hazırlanması için yatırılması çok daha zahmetli olur.

Öncelikle, kurban edilecek büyükbaş kurbanlığın ayakları ip ile bağlanır. Karşılıklı olarak diğer halatların çekilmesiyle, kurbanlık hayvanın 4 ayağı birbirine yaklaşarak bir noktada birleşmeye başlar.

Ayakları birleşen kurbanlık bir süre sonra dengesini kaybederek yere düşer. Yere düşen kurbanlığın ayakları birbirine bağlı olduğundan fazla bir harekette bulunamıyor.
Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için, hayvanın yemek ve nefes boruları ile iki şah damarının kesilmesi gerekir.

KURBAN KESİLİRKEN EDİLMESEİ GEREKEN DUALAR

Kurban kesilirken elbette dua ederek kesim gerçekleştirilmelidir. Kesimi gerçekleştiren kişi şu sözleri söylemeli:

Allahü ekber, Allahü ekber, lâ İlâhe illallahü vellahü ekber, Allahü ekber ve Lillahilhamd. Bismillâhi Allahü ekber der, ara vermeden büyük ve keskin bir bıçakla kurbanı keser.

Sadece “Bismillâhi Allahü ekber” diye kesmesi de makbuldür.

Kıbleye karşı durularak şu âyetler kurban sahibi veya vekili tarafından okunur:

Okunuşu: "İnnî veccehtu vechiye lillezî fataras semâvâti vel arda hanîfen ve mâ ene minel muşrikîn."

Anlamı:"Ben hanîf olarak, yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah'a çevirdim ve ben müşriklerden değilim."

Okunuşu: "İnne salâtî ve nusukî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbil âlemîn."

Anlamı: "Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir."

Kurban kesildikten sonra sahibi, Allah rızası için iki rekât namaz kılar, sonra da dua ederek Cenâb-ı Hak'tan dileklerde bulunur.

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