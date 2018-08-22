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Kurban pazarlarında fiyat düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 12:18 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde satışı azalan kurbanlıkların fiyatlarında indirime gidiliyor

İSTANBUL (AA) - Kurban Bayramı'nın ikinci gününde satışların azalması nedeniyle kurbanlık fiyatları düştü.

İstanbul'da bayramın ilk günü kurban kesemeyen vatandaşlar, hayvan pazarlarına gelerek kurbanlık almaya devam ediyor.

Bayramın ilk gününe göre daha sakin olan kurban pazarlarında ise satışların azaldığı görüldü. Satıcılar ise hayvanlarını satabilmek için kurbanlıkların fiyatlarını düşürdü.

Sultangazi'de kurbanlık satan Celil Bingöl, dün 75 büyükbaş hayvan sattığını belirterek, "Ancak bugün sadece 3 büyükbaş hayvan satabildim. Bu nedenle kurbanlıkların her birinin fiyatını yaklaşık 150 lira indirdim." dedi.

- Kurbanlıklar el arabasıyla taşındı

Bu arada, hayvan pazarından iki kurbanlık koç alan Suriyeli bir grubun, götürmekte zorlandıkları hayvanları el arabasıyla taşıması ilginç görüntülere sahne oldu.

Kağıthane'deki kurban satış ve kesim alanında ise büyükbaş kurbanlıkların bulunduğu çadırlar toplanmaya başlandı. Pazarda büyükbaş hayvanların tamamına yakınının satılması nedeniyle ilk gün kurban kesmeyen vatandaşlar, satışları devam eden küçükbaş kurbanlıklara yöneldi.

Satıcı Muhammed Fındıkçı, pazardaki büyükbaş hayvanların tamamının satıldığını, kendisinin ise elinde kalan bir büyükbaş kurbanlığı satmaya çalıştığını söyledi.

Müşterilerin verdikleri fiyattan şikayetçi olan Fındıkçı, "Diğer pazarlarda bu durum söz konusu değil ama Kağıthane'de müşteriler fiyatları düşürmeye çalışıyor. Elimde bir kurbanlık kaldı. Müşteriler hem ucuz olsun hem sağlam olsun istiyor. Kurbanlıkları 11-12 bin liraya sattık ama bayram yaklaştıkça 10 bin liraya düştü. Bugün 8 bin liradan yukarı fiyat vermiyorlar." diye konuştu.

Küçükbaş hayvan satıcısı Selami Koç ise satışlardan çok memnun olduklarını ifade ederek, kurbanlıkların fiyatının bin ila bin 500 lira arasında değiştiğini söyledi. Koç, satışların devam ettiğini ve yoğun olduğunu dile getirdi.

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