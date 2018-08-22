Kurban pazarlarında fiyat düştü

İSTANBUL (AA) - Kurban Bayramı'nın ikinci gününde satışların azalması nedeniyle kurbanlık fiyatları düştü.

İstanbul'da bayramın ilk günü kurban kesemeyen vatandaşlar, hayvan pazarlarına gelerek kurbanlık almaya devam ediyor.

Bayramın ilk gününe göre daha sakin olan kurban pazarlarında ise satışların azaldığı görüldü. Satıcılar ise hayvanlarını satabilmek için kurbanlıkların fiyatlarını düşürdü.

Sultangazi'de kurbanlık satan Celil Bingöl, dün 75 büyükbaş hayvan sattığını belirterek, "Ancak bugün sadece 3 büyükbaş hayvan satabildim. Bu nedenle kurbanlıkların her birinin fiyatını yaklaşık 150 lira indirdim." dedi.

- Kurbanlıklar el arabasıyla taşındı

Bu arada, hayvan pazarından iki kurbanlık koç alan Suriyeli bir grubun, götürmekte zorlandıkları hayvanları el arabasıyla taşıması ilginç görüntülere sahne oldu.

Kağıthane'deki kurban satış ve kesim alanında ise büyükbaş kurbanlıkların bulunduğu çadırlar toplanmaya başlandı. Pazarda büyükbaş hayvanların tamamına yakınının satılması nedeniyle ilk gün kurban kesmeyen vatandaşlar, satışları devam eden küçükbaş kurbanlıklara yöneldi.