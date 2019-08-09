HABER

Kurbanlıkların bakımını mahkumlar üstleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 15:25 | Son Güncelleme

Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumundaki kurban kesim ve satış organizasyonunda büyükbaş ve küçükbaş hayvanların bakımı, mahkumlar tarafından yapılıyor - Hakim Fettah Çavuş: - "Burada 190 büyükbaş, 550 küçükbaş hayvan kesimi yapılacaktır. Bu programda 150 personelle 200 mahkum görev yapacaktır"

Adalet Bakanlığına bağlı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun kurban kesim ve satış organizasyonundaki büyükbaş ve küçükbaş hayvanların bakımı, açık cezaevlerindeki mahkumlar tarafından yapılıyor.

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Hakimi Fettah Çavuş, Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumunun kurbanlık kesim ve satış alanında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Çavuş, iş yurtları kurumlarındaki tutuklu ve hükümlülere meslek veya sanat kazandırmak maksadıyla eğitim programları düzenlendiğini ve bugün itibarıyla 303 iş yurdu müdürlüğünde yılda 60 bin mahkum ve tutukluya 180'den fazla iş kolunda eğitim verildiğini söyledi.

Çeşitli kamu kurumlarının yanı sıra bazı sivil toplum kuruşlarıyla da iş birliği yaptıklarını belirten Çavuş, mahkumlara ustalık, kalfalık ve mesleki yeterlilik belgesi verildiğini ifade etti.

Ankara'daki kurban organizasyonunun eğitim faaliyetlerinin parçası olduğunu anlatan Çavuş, verilen eğitimle büyükbaş ve küçükbaş hayvanların bakımını gerçekleştiren mahkumların profesyonel anlamda meslek sahibi olmalarının sağlandığını söyledi.

Kurban organizasyonunun İslami kurallara uygun gerçekleştirildiğine dikkati çeken Çavuş, "Burada 190 büyükbaş, 550 küçükbaş hayvan kesimi yapılacaktır. Bu programda 150 personelle 200 mahkum görev yapacaktır." diye konuştu.

Çavuş, kesim ve satış alanındaki hayvanların bakımının Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğündeki mahkumlar tarafından gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

Niğde Açık Cezaevinden gelen mahkumlardan Uğur Demirbaş, iki yıldır hayvancılıkla uğraştığını belirterek, eğitimler sayesinde hayvan yetiştiriciliği konusunda kendisini geliştirdiğini söyledi.

Demirbaş, eğitimler neticesinde meslek sahibi olduğunu ve tahliyesinin ardından aynı işi yapacağını ifade etti.

Mahkumlardan Kadir Karakuş da hayvancılık konusunda kendilerini geliştirme imkanı bulduklarını, cezaevinden çıktığında bu işi yapmayı planladığını belirtti.

PARTNER Ünlü oyuncu herkesin ortasında aşka geldi! Jakuzinin içinde... Ünlü oyuncu herkesin ortasında aşka geldi! Jakuzinin içinde...
Manisa’da ender görülen ’Mekik Kelebeği’ bulunduManisa’da ender görülen ’Mekik Kelebeği’ bulundu
Afganistan’da Muhsin Yazıcıoğlu Yetimhanesi açıldıAfganistan’da Muhsin Yazıcıoğlu Yetimhanesi açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu Fettah Çavuş Kurban 2019

En Çok Okunan Haberler

Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi

Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi

Adliyeden hastaneye! Eski eşi getirdi

Adliyeden hastaneye! Eski eşi getirdi

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

Denizli ve İzmir'in ardından Afyon da sallandı!

Denizli ve İzmir'in ardından Afyon da sallandı!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Çavuşoğlu'ndan net Suriye mesajı: Müsaade etmeyeceğiz

Bakan Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

İstanbul’da yol durumu! Bayram tatili trafiği başladı

İstanbul’da yol durumu! Bayram tatili trafiği başladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan emniyet kemeri uyarısı

Bakan Soylu'dan emniyet kemeri uyarısı

Konyaaltı Plajı'ndaki amip iddialarına belediyeden açıklama

Konyaaltı Plajı'yla ilgili o iddiaya açıklama geldi

Amanos Dağı'nda toprağa gömülü PKK malzemeleri bulundu

Amanos'da toprağa gömülü PKK malzemeleri bulundu

Afrin'deki üs bölgesine hain saldırı! Yaralı askerler var

Üs bölgesine hain saldırı! Yaralı askerler var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.