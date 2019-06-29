Kurduğu serayla mevsimlik işçilere umut oldu

Seracılıkta domates üretiminde öncü olmak için yaptığı çalışmaların sonuçlarını aldığını belirten Soysal, serada 6 ayda 320 ton domates elde ettiklerini, bunu da kent merkezi ve ilçeler olmak üzere Mardin, Siirt ve Batman'a kadar pazarladıklarını bildirdi.

Silopi ilçesinin Özgen köyünde yaşayan Serdar Soysal, devlet desteğiyle 13 dönümlük alana kurduğu serayla hem çiftçilere örnek hem de mevsimlik işçi olarak çalışan 20 kişiye umut oldu.

Serada, 20 kişinin istihdam edildiğini ifade eden Soysal, şöyle konuştu:

"Ürünlerimiz tamamen organik. İlaç kullanmıyoruz. Bunun için bambu arılarını kullanıyoruz. Devletin sera için ciddi destekleri var. Bunda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Devletin verdiği bu teşvik ve desteklerinin seracılık yapmak isteyen vatandaşların değerlendirmelerini bekliyoruz. Çeşitli illere çalışmak için giden mevsimlik işçilerin kendi bölgesinde kalmalarını sağladık. Hem ülke ekonomisine hem de istihdama katkı sağladık. Huzurla birlikte artık vatandaşlar örnek çiftçi olmamız hasebiyle gelip yerimizi görüyorlar, onlara ilham oluyor. Bu da bizi sevindiriyor. Huzurun olmadığı yerde insanlar yatırım yapmazlar. İnşallah bu huzurun devamıyla insanlar daha çok yatırım yapacak. Bölgemizin, kentimizin buna ihtiyacı var."

İşletme sorumlusu Abit Dağ, daha önce Irak'ta çalıştığını belirterek, "Artık serada çalışıyorum. Personeller de çok memnun. Böyle işletmelerin çoğalmasını istiyoruz. İnsanlar kendi evinin önünde çalışma imkanına sahip oluyor." ifadelerini kullandı.