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Kurduğu serayla mevsimlik işçilere umut oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 11:14 | Son Güncelleme

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Özgen köyünde yaşayan Serdar Soysal, devletten aldığı destekle 13 dönüm alana kurduğu serada, mevsimlik işçi olarak çeşitli bölgelere gitmek zorunda kalanlara iş imkanı sağladı - Soysal: - "Çeşitli illere çalışmak için giden mevsimlik işçilerin kendi bölgesinde kalmalarını sağladık"

EKREM PAYAN - Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Özgen köyünde yaşayan Serdar Soysal, devletten aldığı destekle 13 dönüm alana kurduğu serada, mevsimlik işçi olarak çeşitli bölgelere gitmek zorunda kalanlara iş imkanı sağladı.

Silopi ilçesinin Özgen köyünde yaşayan Serdar Soysal, devlet desteğiyle 13 dönümlük alana kurduğu serayla hem çiftçilere örnek hem de mevsimlik işçi olarak çalışan 20 kişiye umut oldu.

Soysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 600 dönüm arazisinin 250 dönümünde zeytin, 80 dönümünde fıstık yetiştirildiğini, 13 dönümde sera kurduğunu, 10 dönümde de kayısı ve nar bahçesi olduğunu söyledi.

Seracılıkta domates üretiminde öncü olmak için yaptığı çalışmaların sonuçlarını aldığını belirten Soysal, serada 6 ayda 320 ton domates elde ettiklerini, bunu da kent merkezi ve ilçeler olmak üzere Mardin, Siirt ve Batman'a kadar pazarladıklarını bildirdi.

Devletten aldığı tarımsal destekler sayesinde çeşitli ürünler yetiştirdiğini anlatan Soysal, çiftçilere sağlanan bu imkanın bölge ekonomisine ve kalkınmasına katkıda bulunduğunu söyledi.

Serada, 20 kişinin istihdam edildiğini ifade eden Soysal, şöyle konuştu:

"Ürünlerimiz tamamen organik. İlaç kullanmıyoruz. Bunun için bambu arılarını kullanıyoruz. Devletin sera için ciddi destekleri var. Bunda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Devletin verdiği bu teşvik ve desteklerinin seracılık yapmak isteyen vatandaşların değerlendirmelerini bekliyoruz. Çeşitli illere çalışmak için giden mevsimlik işçilerin kendi bölgesinde kalmalarını sağladık. Hem ülke ekonomisine hem de istihdama katkı sağladık. Huzurla birlikte artık vatandaşlar örnek çiftçi olmamız hasebiyle gelip yerimizi görüyorlar, onlara ilham oluyor. Bu da bizi sevindiriyor. Huzurun olmadığı yerde insanlar yatırım yapmazlar. İnşallah bu huzurun devamıyla insanlar daha çok yatırım yapacak. Bölgemizin, kentimizin buna ihtiyacı var."

İşletme sorumlusu Abit Dağ, daha önce Irak'ta çalıştığını belirterek, "Artık serada çalışıyorum. Personeller de çok memnun. Böyle işletmelerin çoğalmasını istiyoruz. İnsanlar kendi evinin önünde çalışma imkanına sahip oluyor." ifadelerini kullandı.

Serada çalışan Osman Kocaman da üniversite öğrencisi olduğunu, yaz aylarında köyünde aile bütçesine katkı sunmak için serada çalıştığını bildirdi.

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürü Bekir Kılıç ise kentte tarım ve hayvancılık potansiyelinin yüksek olduğunu anlatarak, bölgede huzurun tesis edilmesiyle 3 yıldır vatandaşların bu alanlara yöneldiğini kaydetti.

Seracılığın ilçe iklime uygun olduğunu kaydeden Kılıç, ilçenin Irak'a komşu olmasının pazar açısından büyük avantaj sağladığını aktardı.

Kılıç, Soysal'ın önder çiftçilerden olduğuna dikkati çekerek, "Önder çiftçilerin çoğalmasını istiyoruz. Bakanlığın bu konuda ciddi destekleri var. Seracılık yapmak isteyenlere çok uygun şartlar sunuluyor. Sera kurmak isteyenlere yüzde 50 hibeli olmak üzere sera kurulumuna destek sağlıyoruz." diye konuştu.

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çiftçi devlet desteği Silopi şırnak tarım Tarım ve Orman İl Müdürlüğü

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