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  4. Kurdukları düzenek pes dedirtti! Araçlardan mazot çalan şüpheliler tutuklandı

Kurdukları düzenek pes dedirtti! Araçlardan mazot çalan şüpheliler tutuklandı

22.10.2022 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Isparta’nın Gönen ilçesinde meydana geldi. Bir otoparkta bulunan park halindeki araçlardan toplamda 295 litre mazot çalınması üzerine jandarmaya haber verildi. Yapılan çalışmalar sonucu şüpheli şahıslar suçta kullandıkları mazot aktarım pompa düzeneği ve üzerine bağlı hortum ve aparatlarla birlikte yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kurdukları düzenek pes dedirtti! Araçlardan mazot çalan şüpheliler tutuklandı

Olay, 18 Ekim günü Gönen ilçesine bağlı Baladız Mahallesi'nde bulunan iş yerinin otoparkında meydana geldi. Otoparkta park halinde bulunan 2 aracın depolarından 150 ve 145 litre olmak üzere toplam 295 litre mazot çalındı. Olayın jandarmaya haber verilmesi üzerine jandarma dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Gönen İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından yapılan çalışmalarda hırsızlık olayının E.D. ve H.H.D. isimli şahıslar tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

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TUTUKLANDILAR

Şüpheli şahıslar suçta kullandıkları mazot aktarım pompa düzeneği ve üzerine bağlı hortum ve aparatlarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, Isparta E Tipi Kapalı ve Açık İnfaz Kurumuna teslim edildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hırsız mazot pompa

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