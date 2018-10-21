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Küresel ısınma dünya haritasını nasıl değiştirecek? Adım adım yaşanacaklar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 07:37 | Son Güncelleme

Türkiye dahil tüm dünyayı tehdit eden küresel ısınmanın gelecek yıllarda dünya haritasını nasıl değiştireceğini hiç düşündünüz mü?

Küresel ısınma dünya haritasını nasıl değiştirecek? Adım adım yaşanacaklar

Buzullar eriyor ve maalesef kimse bunu durduramıyor. Peki böyle devam ederse nelerle karşılaşacağız? Tüm buzulların erimesi durumunda ortalama deniz suyu seviyesi 65 metre kadar yükselecek. Bu da deniz seviyesine yakın kara parçalarının denize karışacağı anlamına geliyor.

İNGİLTERE'DE NE OLACAK?

Bu korkunç senaryonun gerçekleşmesi durumunda gezegenimizin ortalama ısısı 14 C'den 26 C'ye çıkabilir. İngiltere'ye bakalım. Erime sonrasına bakın ne hale geliyor? İrlanda Cumhuriyeti ve İngiltere'de kıyı tarafları olduğu gibi su altında kalıyor, adalar küçülüyor.

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Şimdi bu haritaya dikkatlice bakın. Ağırlıklı olarak mavi görünüyor; yıl ise 1880... Ancak aradan her geçen sene sarı lekeler artacak ve hatta kırmızıya dönecek! Peki bu ne anlama geliyor?

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Dünya genelinde 6 bin 300'ü aşkın hava istasyonunu kullanarak 1880'den bu yana Dünya'nın sıcaklığını ölçen NASA'lı bilim insanlarının yayınladığı harita şaşkınlığa neden oldu. Bakın 100 yılı aşkın sürede Dünya ne hale geldi?

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Yeni analizlerini açıklayan NASA, 2017 yılının 19. yüzyılın sonlarından bu yana en sıcak ikinci yıl olduğunu duyurmuştu.

NASA'nın Uzay Araştırmaları Enstitüsü (GISS) direktörü Gavin Schmidt, "Dünyanın herhangi bir yerinde ortalama sıcaklıkların daha soğuk olmasına rağmen, gezegen üzerindeki sıcaklıkların tamamı son 40 yılda gördüğümüz hızlı ısınma eğilimine devam ediyor" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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Anahtar Kelimeler:
küresel ısınma Türkiye hava sıcaklığı

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