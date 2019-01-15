Kürsüde bozkurt işareti yapan İYİ Partili aday Levent Dikmen kendinden geçti

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, partisinin bugünkü grup toplantısında da belediye başkan adaylarını tanıtmaya devam etti.

KÜRSÜDE KENDİNDEN GEÇTİ

Akşener, ismini okuduğu adayları tek tek kürsüye davet ederken, kürsüye gelen Kastamonu belediye başkan adayı Levent Dikmen bozkurt işareti yaparken ilginç görüntüler oluşturdu.

Bozkurt işareti yaparken adeta kendinden geçen Dikmen, ardından Akşener'in elini öpmeye çalıştıktan sonra tekrar yerine geçti.

AKŞENER KAHAKAHA ATTI



Dikmen'in bozkurt işareti yaparken gösterdiği reaksiyon, Akşener'in de gülmesine neden oldu.

AKŞENER: BOZKURT KİMSEDEN İZİN ALMAZ

Öte yandan İYİ Parti lideri Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trabzon'un ilçe adaylarını açıkladığı törende yaşanan 'Bozkurt' diyaloğuna tepki göserdi.

Akşener, "Bozkurt kimseden izin almaz. Yabancılar bu yüzden Mustafa Kemal’e Bozkurt demiştir. Dün, o sarışın mavi gözlü Bozkurt’u doğuran ananın, Zübeyde Hanım’ın vefatının yıldönümüydü. Ruhu şad olsun. Ben, Meral Akşener; AK Partili kardeşlerime sesleniyorum.. MHP’li kardeşlerime sesleniyorum. CHP’li kardeşlerime sesleniyorum. Saadet Partili kardeşlerime, Demokrat Partili kardeşlerime, Büyük Birlik Partili kardeşlerime sesleniyorum.. Bozkurt hepimizindir. Kimseden izin istemeyin. Asıl zillet, özgürlüğün sembolü Bozkurt’un işaretini yapabilmek için, izin istemektir.. Bozkurt özgürlüktür. Baş eğmemektir. Direnmektir. Ve Bozkurt işareti yapmak için, önce Bozkurt'a yakışır bir duruşa sahip olmak gerekir." ifadelerini kullandı.