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Kürsüde konuşurken bayıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 15:58 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen törende kürsüye çıkan İnegöl Muhtarlar Derneği Başkanı Resul Kayman, konuşma yaptığı sırada fenalaşarak yere yığıldı

İnegöl Muhtarlar Derneği Başkanı Resul Kayman, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen törende konuşma yaptığı sırada bayıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Heykel Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte kürsüye çıkan Kayman, muhtarların siyasetten uzak, tarafsız, hiçbir siyasi gücü arkasına almadan seçilen, gece gündüz çalışan, demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu söyledi.

Mahalle sakinleri ile devlet kurumları arasındaki ilişkilerde önemli rol oynayan muhtarların, katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirdiğini belirten Kayman, "Vatandaşın devlete ihtiyacı olduğunda çalacağı ilk kapı muhtarlar olmalıdır. Muhtarların dertleri hemen hemen aynı ancak şunu belirteyim ki muhtarlar, bileğinin hakkı ile göreve geliyorlar. Bizler devletin ve vatandaşın yanındayız, bize düşen görevleri yapmaya hazırız." dedi.

Kayman, konuşmasının sonuna doğru fenalaşarak yere yığıldı. Bayılan Kayman'a ilk müdahaleyi, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Uğur Baş ve orada bulunan bir sağlıkçı yaptı.

- Bir muhtar daha bayıldı

Kayman'ın bayılmasının ardından Esenler Mahalle Muhtarı Süreyya Aydın da fenalaşarak yere yığıldı. İki muhtar, hazır bekletilen 112 Acil Servis ambulansı ile İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Muhtarların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Bursa inegöl muhtar

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