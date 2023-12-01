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Kurşun geçirmiyor, drag yarışında rakip tanımıyor... Ama o bir kamyonet! Karşınızda Tesla'nın 'yeni oyuncağı' Cybertruck

01.12.2023 10:24 | Son Güncelleme:
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Tesla uzun zamandır beklenen elektrikli pick-up modeli Cybertruck'ı bir etkinlik ile ilk müşteri grubuna teslim etti. Düzenlenen teslimat etkinliğinde Tesla Cybertruck'ın fiyatı da başta olmak üzere merak edilen bazı teknik detaylar da açıklandı.

Kurşun geçirmiyor, drag yarışında rakip tanımıyor... Ama o bir kamyonet! Karşınızda Tesla'nın 'yeni oyuncağı' Cybertruck

Tesla'nın Austin, Teksas'taki genel merkezi, dün dikkat çeken bir Cybertruck etkinliğine ev sahipliği yaptı. Bu etkinlik sırasında, ilk tanıtımı yıllar önce yapılan elektrikli pick-up Tesla Cybertruck, ilk müşteri grubuna teslim edildi. Etkinlikte, Tesla Cybertruck'ın fiyatı, menzili ve özellikleri hakkında detaylar da verildi. Görünüşe göre ilk açıklanan rakamların çoğu, önemli ölçüde değişti.

İŞTE TESLA CYBERTRUCK'IN FİYATI VE BİLMENİZ GEREKEN TÜM ÖZELLİKLERİ!

Buna göre elektrikli kamyonetin arkadan itişli versiyonunun fiyatı 60 bin 990 dolardan başlayacak ve bu versiyon tam şarjla 250 mil (yaklaşık 402 km) menzile sahip olacak. Bu versiyon 2025 yılına kadar satışa sunulmayacak.

tesla

Tesla'nın sipariş sayfasına göre, dört tekerden çekişli Cybertruck'ın fiyatı ise 79 bin 990 dolardan başlayacak. Bu versiyon 340 mil (yaklaşık 547 km) menzil sunacak ve 0'dan 100 km/s hıza 4,1 saniyede ulaşacak.

Üç motorlu versiyonun fiyatı ise 99 bin 990 dolardan başlayacak, 845 beygir gücü ve 10,296 lb-ft tork üretecek ve yaklaşık 320 mil (yaklaşık 514 km) menzile sahip olacak.

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Elon Musk etkinlikte, Cybertruck'ın kurşun geçirmez dış yüzeyi ve bazı performans yetenekleri de dahil olmak üzere bazı özelliklerinden bahsetti. Ayrıca Tesla'nın X hesabından da bu özelliklere dair bazı paylaşımlarda bulunuldu.

KURŞUN GEÇİRMİYOR, DRAG YARIŞINDA RAKİP TANIMIYOR

Bu paylaşımların birinde Cybertruck'ın bir drag yarışında, arkasında bir spor araba varken dahi, o spor arabanın başka bir örneğini geçebildiği görülüyor.

Bir diğerinde ise belirli bir seviyeye kadar kurşun geçirmeyen gövdenin bu yeteneği, ateş edilerek sergileniyor.


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Tesla
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