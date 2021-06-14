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  4. Kurt saldırı sonrasında kaybolan keçiler için ekipler seferber oldu

Kurt saldırı sonrasında kaybolan keçiler için ekipler seferber oldu

14.06.2021 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde merada kaybolan 20 keçi için Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekipleri, havadan ve karadan çalışma başlattı.

Kurt saldırı sonrasında kaybolan keçiler için ekipler seferber oldu

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Düzorman köyünde Metin Özbirol'a ait keçi sürüsüne kurt saldırdı. Sürünün bir anda dağılması üzerine 20 keçi merada kayboldu.

Köylüler tarafından aranan keçilerin bulunamaması üzerine durum AFAD ve jandarmaya bildirildi. Ekipler, bölgede dronelerle havadan ve karadan çalışma başlattı.

"KEÇİMİZ KAYBOLSA DEVLETİMİZ SAHİP ÇIKIYOR"

Özbirol, keçilerinin yaklaşık 20 saattir kayıp olduğunu söyledi. Keçilerin bulunması için devletin her kademesinin seferber olduğunu belirten Özbirol, "Devletimizden Allah razı olsun, ilgilerinden dolayı teşekkür ederim. Keçimiz kaybolsa devletimiz sahip çıkıyor. Allah devlete zeval vermesin." dedi.

Kaynak: AA

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