HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kurtlar sürüye saldırdı, 31 koyun telef oldu

Kurtlar sürüye saldırdı, 31 koyun telef oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.11.2020 15:39 | Son Güncelleme

Tokat’ın Yeşilyurt ilçesinde kurtların ağıldaki sürüye saldırması sonucu 31 koyun telef oldu, 10 koyun yaralandı.

Kurtlar sürüye saldırdı, 31 koyun telef oldu

Edinilen bilgiye göre; Tokat Yeşilyurt ilçesi Çerkezdanışment köyünde çiftçilik yapan Emrah Südüpak’a ait açık alanda bulunan ağıla kurt saldırdı. Sabah saatlerinde gördükleri manzara ile şok olan Südüpak, 200 koyunundan 31’inin telef olduğunu 10’unun yaralandığını tespit etti. Ağıla sabah karşı giren kurtların koyunların bir kısmını boğarak, bir kısmının ise kaçmak isterken ezilerek telef olmuş olduğunu belirten Südüpak, çaresizlik yaşadığını kaydetti. Çiftçinin 12 yaşındaki kızı Esra Südüpak da yaşadığı üzüntüyü dile getirerek, “Sabahleyin geldiğimizde koyunlarımızı bu şekilde bulduk Babam yalnız başına akşama kadar dağlarda dolanıyor. Bize yardım edin lütfen koyunlarımızı geri istiyoruz” diye konuştu.

Yaşanan olayın ardından ilçe tarım müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERinternetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla para kazanıyorinternetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla para kazanıyor
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralarÇekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar
İşte AFAD deprem bağışı hesap numaraları!İşte AFAD deprem bağışı hesap numaraları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Joe Biden kritik konularda hangi politikaları izleyecek?
Joe Biden kritik konularda hangi politikaları izleyecek?
Otomobilden fırlayan genç öldü
Otomobilden fırlayan genç öldü
Milyoner'e damga vurdu! Hem ağladı hem ağlattı
Milyoner'e damga vurdu! Hem ağladı hem ağlattı
Bu görüntü Altuğ'u isyan ettirdi! 'Yazıklar olsun'
Bu görüntü Altuğ'u isyan ettirdi! 'Yazıklar olsun'
Polise böyle yalvardı! 'Ceza yazmayın, annem beni öldürür'
Polise böyle yalvardı! 'Ceza yazmayın, annem beni öldürür'
Baş parmaktaki kızarıklık ve şişliğe dikkat!
Baş parmaktaki kızarıklık ve şişliğe dikkat!
İlginizi Çekebilir
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
Sevdiklerinize kısa cuma mesajları
Sevdiklerinize kısa cuma mesajları
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
5'inci kattan düşüp hayatını kaybetmişti! Annesinin feryadı yürekleri dağladı
5'inci kattan düşüp hayatını kaybetmişti! Annesinin feryadı yürekleri dağladı
İzmir depremi sonrası korkutan görüntü! Deniz suyu böyle çekildi
İzmir depremi sonrası korkutan görüntü! Deniz suyu böyle çekildi
İşte Kasım ayı hacamat günleri!
İşte Kasım ayı hacamat günleri!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih'te 3 katlı binanın çatısında yangın
Fatih'te korkutan yangın
6 Kasım On Numara sonuçları belli oldu! On Numara sonuç sorgulama nasıl yapılır? On Numara 6 Kasım 2020 Cuma!
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar
İSKİ su kesintisi 8 Kasım 2020! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İstanbul’da bazı bölgelerde su kesintisi
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ikinci kez koronavirüse yakalandı
AK Parti'li belediye başkanı ikinci kez koronavirüse yakalandı
Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı
Arabayı kaçırıp kaza yapan 13 yaşındaki sürücü: Ceza yazmayın, annem beni öldürür
Polise böyle yalvardı! 'Ceza yazmayın, annem beni öldürür'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.