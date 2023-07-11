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  4. Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz hacca gitti! Fotoğrafları ortaya çıktı

Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz hacca gitti! Fotoğrafları ortaya çıktı

11.07.2023 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtlar Vadisi dizisiyle bir döneme damgasını vuran Necati Şaşmaz gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Şaşmaz hacca gitti. Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'ın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz son haliyle sosyal medyayı salladı.

2022'nin kasım ayında katıldığı programda uzun süredir konuşulan 'Kurtlar Vadisi yeniden başlayacak' iddialarına da açıklık getiren oyuncu, "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım Ocak ayını görürüz başlamak için" diyerek sevenlerini heyecanlandırmıştı.

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Senaristler yeni dizi için kolları sıvarken ekranlardan uzak olan oyuncu da hacca gitti.

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Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz'ın hac fotoğrafları da sosyal medyada ortaya çıktı. Fanlar tarafından paylaşılan Şaşmaz'ın son haline "Yıllar acımamış" yorumları yapılırken hac fotoğraflarına "Allah kabul etsin" yorumları geldi.

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Necati Şaşmaz sosyal medya karakteri

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