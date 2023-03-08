Kurtlar Vadisi'nin Zürriyetsiz Erdal'ı Sefa Zengin'i görenler tanıyamıyor! "Sana ne olmuş?"

Milyonları peşinden sürükleyen, bir dönemin fenomen dizisi Kurtlar Vadisi'nin oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor. En çok sevilen karakterlerden biri olan Abuzer'in oğlu Deli Erdal, Kurtlar Vadisi'nden sonra uzun süre projelerde yer almadı. Yakın zamanda ortaya çıkan Sefa Zengin'i görenler oyuncuya 'değişmişsin' yorumları yaptı.

Türk televizyonlarının unutulmaz yapımları arasında yer alan Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği Erdal karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Sefa Zengin uzun süredir gözlerden uzak sanat hayatını sürdürüyordu.

1968 doğumlu sanatçı, aslen Malatyalıdır. Çeşitli dizi ve filmlerde de rol alan oyuncu aynı zamanda da seslendirme sanatçısı. Zengin, Kurtlar Vadisi'nin dışında Çiçek Taksi, Ruhsar, Dostlar Pasajı, Binbir Gece ve Dabbe 2 gibi film ve dizilerde de rol almış.

"ABUZER GÖRSE TANIMAZ"

Ünlü oyuncu yıllar sonra çok değişmiş olarak ortaya çıktı. Yaşlanan ve sakal bırakan oyuncu sosyal medyada oldukça konuşulmuştu.

Sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan Zengin, bol bol fotoğraf paylaşmaktan geri kalmıyor. Zengin'e takipçileri bol bol yorum yapıyor, sohbet ediyorlar.

TRT dijitalde yayınlanacak 'Teşkilat-ı Mahsusa Trablus' projesinin kadrosunda olan Kurtlar Vadisi'nin Erdal'ını görenler "Yıllar sert geçmiş", "Yaşlanmışsın be kral" yorumlarında bulundu. Bir kullanıcının ' Abuzer görse tanımaz' yorumu ise hem oyuncuyu hem de takipçileri oldukça güldürdü.





