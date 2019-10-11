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Kurtulmuş: Türkiye'yi işgalci kuvvet gibi gösterme gayretindeler

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.10.2019 13:05 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Birileri biliyorsunuz, 2 gündür Türkiye'yi işgalci kuvvet gibi gösterme gayreti içindeler.

Kurtulmuş: Türkiye'yi işgalci kuvvet gibi gösterme gayretindeler

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Birileri biliyorsunuz, 2 gündür Türkiye'yi işgalci kuvvet gibi gösterme gayreti içindeler. Her operasyonun amacı vardır. Aziz Türk milleti; tarihinin hiçbir döneminde işgalci olmamış, hiçbir dönemde emperyalist olmamış, kimsenin bir karış toprağında gözümüz olmamıştır" dedi.
AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, çeşitli toplantı ve ziyaret programlarına katılmak üzere Çorum'a geldi. Kurtulmuş, Hitit Üniversitesi 2019- 2020 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Spor Bilimleri Fakültesi 15 Temmuz Spor Kompleksi'ndeki programda hitap eden Kurtulmuş, "'Barış Pınarı Harekatı'nda ilk asker şehidimiz olarak kaybettiğimiz, ebediyete uğurladığımız, cennete uğurladığımız Ahmet Topçu'ya Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine sabırlar diliyorum. Çorumlu hemşehrilerimize, aziz milletimize başsağlığı diliyorum" diye konuştu.
'AMACIMIZ BARIŞI, HUZURU SAĞLAMAK'
'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "Birileri biliyorsunuz, 2 gündür Türkiye'yi işgalci kuvvet gibi gösterme gayreti içindeler. Her operasyonun amacı vardır. Aziz Türk milleti; tarihinin hiçbir döneminde işgalci olmamış, hiçbir dönemde emperyalist olmamış, kimsenin bir karış toprağında gözümüz olmamıştır. Operasyonun mecburi olarak yapıldığını, asla Suriye'nin bir karış toprağında gözümüzün olmadığını çok açık bir şekilde ifade etmek isterim. Yine aynı şekilde dünyanın dört bir tarafından Orta Doğu coğrafyasına, Suriye'ye, Irak'a gelenlerin temel amaçlarının söyledikleri gibi Orta Doğu'ya barış getirmek değil bu zengin petrol kaynaklarının üzerine oturmak olduğunu hepimiz biliyoruz. Bizim kimsenin bir karış toprağında gözümüz olmadığı gibi hiç kimsenin bir damla petrolünde, bir gram altınında gözümüz yok. Bizim amacımız barışı, huzuru sağlamaktır" dedi.
AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bu harekatla Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerinin tamamına haddini bildirecek, tamamına diz çöktürecek ve Suriye'nin kuzeyini terörden temizleyecek. Aynı şekilde Suriye'nin kuzeyinde terör oluşumuna Türkiye müsaade etmeyecek; terör koridoru, bir barış koridoruna çevrilecek. İnşallah bu harekattan başarıyla ayrılacağız. Türkiye devleti, Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamaktadır. İnşallah buna gayret edeceğiz ve toprak bütünlüğünün sağlanması için büyük çabayı ortaya koyduk. Bölge temizlendikten sonra güvenli bölge ilan edilince inşallah Türkiye'deki konuklarımız, Suriyeli kardeşlerimizin bir kısmı oraya bir şekilde götürüp kendi kardeşleriyle oturmalarını inşallah sağlayacağız. Hedefimiz barışı, adaleti sağlamaktır. Hedefimiz Suriye'nin kuzeyinde barış pınarlarını gürül gürül akıtmak ve bölge halkının barışını sağlamak."

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Kurtulmuş: Türkiye'yi işgalci kuvvet gibi gösterme gayretindelerKurtulmuş: Türkiye'yi işgalci kuvvet gibi gösterme gayretindelerKurtulmuş: Türkiye'yi işgalci kuvvet gibi gösterme gayretindeler

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