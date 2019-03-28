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Kurtulmuş’tan muhalefete Bremen Mızıkacıları benzetmesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2019 17:33 | Son Güncelleme

Çekmeköy’de muhalefete tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, “Ben onlara Bremen Mızıkacıları diyorum.

Kurtulmuş’tan muhalefete Bremen Mızıkacıları benzetmesi

Çekmeköy’de muhalefete tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, “Ben onlara Bremen Mızıkacıları diyorum. Hepsi ayrı bir tarafa çekiyor ama hepsinin bir tane ortak cümlesi var. Tayyip Erdoğan ve AK Parti düşsün de ne olursa olsun. İşte bu millet gereken cevabı sandıkta verecektir” dedi.
Çekmeköy’de temaslarda bulunan AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’la birlikte Ekşioğlu Mahallesi’nde sevgi yürüyüşü yaptı. Cadde üzerindeki esnaf ve vatandaşlarla selamlaşan Prof. Dr. Kurtulmuş, daha sonra nokta mitinginde halka hitap etti. Kürsüye ev sahibi olarak çıkan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Yarın inşallah Cumhurbaşkanımız, Uzun Adam Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılayacağız. Son iki gün. Bu iki günde gayret edeceğiz. Biz bu şehre 10 yıldır yaptıklarımızı anlatıyoruz. Yarın inşallah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı Çekmeköy’de en az 50 bin kişiyle beraber karşılayacağız” dedi.
AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş vatandaşlara seslenerek, “Bu güzel bahar gününde sizlerle birlikte buraya kadar yürüdük. Göstermiş olduğunuz alakadan dolayı teşekkür ediyorum. Bu sevgi yürüyüşü inşallah yol boyunca selamlaştığımız, göz göze geldiğimiz Çekmeköylü kardeşlerimde olumlu bir etki oluşturmuştur. Artık seçime çok az bir süre kaldı. Pazar günü söz de karar da milletin olacak. Bir kere daha hatırlatmak isterim. Bu seçim ittifaklarla girilen bir seçim. Bir tarafta Cumhur İttifakı, diğer tarafta adına ne derseniz deyin. Ben onlara Bilinmezler İttifakı ya da Bremen Mızıkacıları diyorum. Hepsi ayrı bir tarafa çekiyor ama hepsinin bir tane ortak cümlesi var. Tayyip Erdoğan ve AK Parti düşsün de ne olursa olsun. İşte bu millet gereken cevabı sandıkta verecektir. 2 buçuk, 3 günümüz var. Sandıklara gidene kadar herkese seçimin önemini bir kez daha anlatacağız. Eşiniz, dostunu, akrabanız kim varsa tekrar arayın, İstanbul’da Binali Yıldırım, Çekmeköy’de Ahmet Poyraz için oylarını isteyin. 24 Haziran’da başka partilere oy vermiş çok tanıdığınız vardır. Bu kardeşlerimize lütfen söyleyin, Cumhuriyet’in kurucusu olduğunu belirten partiyle, Cumhuriyet’in yıkıcısı olan ve dağdan emir alan partinin ne ittifakı olabilir? Bu seçimde oy vermek vatandaşlık görevidir. Tayyip Erdoğan’ın karşısındaki ittifakı görüyorsunuz. 28 Şubat’çısından FETÖ’cüsüne, dağın kontrolündeki partiden, birtakım işbirlikçisine kadar hepsi Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun diyor. Hani yerel seçimdi? 28 Şubat’ın şemsiye partisinin kurucusu diyor ki, ‘Bu seçim Cumhuriyet’in kurucu sistemi olan parlamenter sistemle başkanlık sistemi arasında bir intikam seçimidir. İntikam alacaksınız’ diyor. Bunların hepsini anlatacağız. 1 oy, 1 oy. Herkesin oylarını toplayacağız ve 31 Mart’ta sandıklardan çok büyük bir zafer çıkaracağız. Allah yardımcınız olsun” dedi.

Kurtulmuş’tan muhalefete Bremen Mızıkacıları benzetmesi

Kurtulmuş’tan muhalefete Bremen Mızıkacıları benzetmesi

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