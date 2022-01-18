Kuru cilt yapısına sahip olanların mutlaka göz atması gereken bakım ipuçları ve ürün önerileri

Her cildin kendine özgü bakım rutini oluyor. Tüm cilt tipilerinin yaşadığı bakım sorunlarını kuru cilt tipine sahip olanlar da yaşayabiliyor. Aslında doğru ürün seçimi ve bazı önlemlerle bu sorunları ortadan kaldırmak oldukça kolay. Kuru ciltler için özel olarak üretilen pek çok ürün seçeneği mevcut. Eğer siz de kuru cilt tipine sahipseniz, bakım ürün ve önerilerine ihtiyaç duyuyorsanız doğru yerdesiniz. Hem sağlıklı hem bakımlı görünmenize yardım edecek yazımızı gelin, hep birlikte inceleyelim.

Kuru ciltler için bakım önerileri

Kuru cilt, günümüzde pek çok kadının temel sorunu aslında. Özellikle kış dönemlerinde ve değişen çevre koşullarına bağlı olarak ciltte kurumalar meydana gelebiliyor. İşte cilt kuruluğunun önüne geçmenizi sağlayacak birkaç ipucu:

Cilt bakımınız için su bazlı ürünler kullanın.

Cildinizi sık sık nemlendirin.

Hyalüronik asit barındıran cilt bakım ürünlerini mutlaka bakım rutininize ekleyin.

Gece yatmadan önce yüzünüze nemlendirici krem uygulayın.

Yüksek faktörlü güneş kremlerini tercih edin.

Sağlıklı beslenmeye özen gösterin.

Sigara ve alkol gibi zararlı maddelerden uzak durun.

Su cildin nem dengesini korumaya yardım edeceği için gün içinde bol bol tüketin.

1. CeraVe'nın nemlendirici etkisini yüzünüzde hissetmeye hazır olun

Tüm vücuda rahatlıkla uygulanabilecek bu şahane ürün, cildinizin kuruluk sorununa çözüm getiriyor. İçeriğinde yer alan doğal bileşenler, cildinizi nemlendirirken bir yandan da besliyor. En büyük özelliği ise cilt bariyerini kusursuz bir şekilde onarması. Hyalüronik asit içeren formülü, uygulandığı ilk andan itibaren cilde derinlemesine nüfuz ediyor. Bu sayede sunduğu nemlendirici etki gün boyu devam ediyor. Yoğun formüllü kıvamı ise cilt üzerinde yağlı bir görünüm oluşturmuyor. Üstelik ürün, çocukların kullanımı için de uygun.

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2. Genç ve dolgun görünümün ilk adresi, Avene Cold Creme

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Karşınızda kuruluk sorununa çözüm niteliğinde bir ürün var. İçerisinde hem besleyici hem termal su etkisine sahip beyaz bal mumu yer alıyor. Dolayısıyla cildiniz ekstra dolgun bir görünüme kavuşuyor. Aynı zamanda cilt bariyeri üzerinde de onarma etkileri bulunuyor. Sadece yetişkinlerin değil, bebekler ve çocuklar da kullanabiliyor. Hassas, kuru ve çok kuru cilt tipi için özel olarak üretilen krem, dış etkilere karşı ekstra koruma sağlıyor. Cilde hızlı bir şekilde nüfuz ediyor. Bu durum da ferahlık hissini beraberinde getiriyor. Kulağa hiç fena gelmiyor, değil mi?

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3. Sütten gelen etkiyle kuruluğa elveda, Lancome Confort

Evet, yanlış duymadınız! Süt etkili bir ürünle karşınızdayız. Lancome Confort Temizleme Sütü, cildinde kuruluk sıkıntısı yaşayan kişiler için üretiliyor. Özellikle gece geç saatlerde makyaj çıkarmak, kadınlara çok zor gelebiliyor. Ancak makyaj ciltte kaldığında da olumsuz sonuçlar meydana geliyor. Bu pratik ürünle, gece yatmadan önce cildinizi rahatlıkla makyajdan arındırabilirsiniz. Sahip olduğu özel formül, temizleme işlemi yaparken besleme konusunda da kendini gösteriyor. Düzenli kullandığınız zaman etkilerini hissetmemeniz neredeyse imkansız. Öyleyse neyi bekliyorsunuz?

Işıl ışıl bir cilt sunan ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

4. Işıltılı ve nemli bir cilde Bioderma ile merhaba deyin!

Bioderma Atoderm Krem, etkin formülüyle cildinde kurulukla mücadele eden kişilerin adeta kurtarıcısı oluyor. İçerisinde yer alan yüksek oranlı vazelin etkisi, cildin en derin kısımlarında dahi nemin tutulmasına yardım ediyor. İlk uygulamadan itibaren gösterdiği nemlendirici etki, onarıcı faydalarla birleşerek etkili bir bakım sunuyor. Sonra ne mi oluyor? Girdiğiniz ortamda doğallığınızla göz kamaştırıyorsunuz. Ürünün tek marifeti nemlendirme ve onarma değil tabii ki! Cildinize zarar verecek minicik zararlı casusların, gizli bir şekilde cilde giriş yapmasına engel oluyor. Bir nevi cildinizin sınırlarında sizin için koruma sağlıyor.

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5. Garnier ile bakım yapmak hem pratik hem sağlıklı

Cilt bakımı söz konusu olduğu zaman maskeleri es geçmek olur mu? Tabii ki olmaz! Her cilt tipi için özel üretilen maskeler arasında kuru ciltlere yönelik seçenekler de mevcut. Garnier Nem Bombası da bunlardan biri. Yüzünüze nem terapisi yapmak için şüphesiz bundan daha iyi bir seçim yok. Ürün, 15 dakika gibi kısa bir sürede etkilerini göstermeye başlıyor. 1 tane kağıt maske, cildinizin ihtiyacı olan nem oranının 1 haftalık kısmını karşılamaya yetiyor. Yüz hatlarına yönelik kesilip hazırlanan maske, mavi koruma filmi dışarıda kalacak şekilde yüze yerleştirilerek uygulanıyor. Hafif tampon hareketleri yaparak cilde iyice oturtup 15 dakika sonra çıkarmak ve kalan maske formülünü cilde masaj hareketleriyle yedirmek yeterli oluyor.

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6. Pamuk gibi bir cilt için Ligne St. Barth Avokado Yağı'nı deneyin

Hem egzotik duruş hem besleyici özellik bir arada! Nasıl da avantajlı bir ürün, değil mi? Ligne St. Barth Ligne Avokado Yağı, elastikiyeti destekleyen formülü sayesinde cildinize derinlemesine bakım yapıyor. Besleyici etkiler sunan ürün, saçta, yüzde ve tüm vücutta kullanım için son derece uygun. Özellikle hamilelik dönemlerinde nemlendirici ve faydalı yapısıyla büyük avantaj sağlıyor. Avokadonun zengin içeriğinden elde edilen yağ, cildinizin nem dengesini geri kazanmasına yardımcı oluyor.

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7. Kırışıklık bakımını ihmal etmeyen kadınlar için, Vichy Liftactiv Supreme

Kuru cilt yapısına sahip kişilerde kırışıklık gibi sorunlar daha fazla görülebiliyor. Bu nedenle kırışıklık karşıtı ve sıkılaştırıcı bakım yapan ürünleri kullanmak gerekiyor. Vichy Liftactiv Supreme, içeriğindeki etkili bileşenler sayesinde cildinize kusursuz bir bakım yapıyor. Özel formülü, yüzünüzün nemli kalmasını sağlıyor. Böylece daha canlı görünen ve sıkı bir cilt yapısına sahip olmanıza yardım ediyor. Yaşlanma belirtilerine karşı da etkili olması, kusursuz bir deneyim vadediyor. Bu cazip deneyimi yaşamak için acele edin!

Daha genç ve dinlenmiş bir cilt için kullanılan ürünü buradan inceleyebilirsiniz.

8. Nemli bir cilt hayali The Ordinary Hyalüronik Asit Serum ile gerçek oluyor!

Cildinizi hem nemlendirip hem besleme fikrine ne dersiniz? Kulağa son derece hoş geldiği bir gerçek. The Ordinary Hylaüronik Asit, sabah ve gece kullanım için üretilen onarıcı bir serum. Formülünde yer alan hyalüronik asit, cildin kaybettiği nemi geri kazanmasını sağlıyor. Daha ilk uygulamadan itibaren de gözle görünür şekilde etkiler sergiliyor. Yağ şeklindeki formu, cildin ideal nem oranına sahip olmasına yardım ediyor. Minik bir şişeyle dahi uzun süre etkiler elde etmeniz mümkün.

Mucizevi etkili The Ordinary Hylaüronik Asit Serum'a sahip olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

9. Cildinizi Bioderma Photoderm Max ile güneş ışınlarından korurken nemlendirin

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Kuru ciltleri yaz kış demeden dört mevsim nemlendirmek gerekiyor. Yaz dönemlerinde bu görevi dilerseniz güneş kremlerine devredebilirsiniz. Bioderma Photoderm Max, SPF 50 özelliği sayesinde güneş ışınlarına karşı üstün koruma sağlıyor. Cilt üzerinde de nemlendirici etkileri mevcut. Sürdüğünüz andan kısa bir süre sonra cilt tarafından hızlıca emiyor. Ürünü güneşe çıkmadan 20 dakika kadar önce uygulamanız gerekiyor. Gün içinde sık sık tazelemek ekstra avantaj sağlıyor.

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