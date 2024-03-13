Kuru incirin faydaları nelerdir, nelere iyi gelir? Kuru incir günlük ne kadar tüketilmeli?

İncir hem taze hem de kurutulmuş formda tüketilebilen yararlı bir besin kaynağıdır. Bünyesinde çeşitli vitamin ve mineraller içeren incir, aynı zamanda lif açısından da epey zengin bir meyvedir. Bu bağlamda kuru incirin insan sağlığına faydaları nelerdir konusu gündeme gelebilir. Besin değeri yüksek olan kuru incirin astımdan şeker hastalığına, kemik sağlığından diş sağlığına kadar birçok olumlu etkisi vardır.

Kuru incirin faydaları nelerdir?

İncir meyvesinin kurutulmasıyla elde edilen kuru incirin insan sağlığı üzerinde önemli faydaları mevcuttur. Kuru incir ayrıca tazesine nazaran daha uzun süre saklanabilme niteliğini taşımaktadır. Bünyesinde B vitamini, K vitamini, E vitamini, A vitamini, C vitamini gibi çeşitli vitaminler barındıran kuru incir; potasyum, fosfor, kalsiyum, magnezyum ve demir gibi mineraller yönünden de zengindir. Bağışıklık güçlendirici etkisiyle de öne çıkan kuru incir faydaları ise genel itibarıyla şu şekildedir:

Güçlü antioksidan özelliğinden dolayı bağışıklığın kuvvetlenmesine yardımcı olmaktadır.

Sperm kalitesini artırıcı etkisi ile cinsel sağlığı güçlendirici etkisi, kuru incirin erkeklere faydaları arasındadır.

Bol miktarda lif barındırdığı için kabızlık gibi bağırsak sağlığını bozan problemlerin giderilmesinde etkilidir.

Kan basıncı değerlerinin dengelenmesini sağlamaktadır.

Kan şekeri değerlerinin düzenlenmesine yardımcı olur.

Afrodizyak etkisi sayesinde cinsellik hormonlarının üretimini sağlamaktadır. Bu önemli yararı, kuru incirin cinselliğe faydaları arasında bulunmaktadır.

Cilt sağlığına olumlu katkıları vardır. Cildin daha parlak ve canlı görünmesini sağlar.

Solunum yolu rahatsızlıklara bağlı görülen olumsuz etkilerin azalmasına yardımcı olur.

Aç karnına kuru incir yemenin faydaları da vardır. Aç karnına tüketildiğinde tokluk hissi vermekte ve bağırsakların daha düzenli çalışmasını sağlamaktadır.

Bünyesinde bulunan potasyum minerallerinden dolayı kalp sağlığını korur.

İçerisinde yer alan kalsiyum sayesinde çocukların kemik gelişimini destekler.

Vücuda zarar veren toksinlerin daha hızlı atılmasında etkilidir.

Kuru incir nelere iyi gelir?

Kuru incir son derece lezzetli bir besin kaynağı olmakla birlikte insan sağlığı üzerinde de sayısız olumlu etkilere sahiptir. Bu noktada kuru incir hangi organa iyi gelir konusu karşımıza çıkabilir. Kuru incir düzenli olarak tüketildiğinde sindirim sistemi sağlığına olumlu katkılar sağlayan bir besin türüdür. Ülser, reflü gibi mideyle alakalı rahatsızlıkların daha hızlı toparlanmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca içerdiği çeşitli minerallerden ve vitaminlerden kaynaklı kemik sağlığı, cilt sağlığı, diş sağlığı ve saç sağlığı üzerinde de olumlu etkiler yaratmaktadır.

Hem koruyucu hem de destekleyici nitelikler taşıyan kuru incir, bu özelliklerinden dolayı kalp sağlığını da korumaktadır. Ayrıca kuru incirin kadınlara faydası da vardır. Menopoz zamanında kadınlarda yaygın olarak kemik erimesi hastalığına rastlanılır. Kuru incirin düzenli tüketimi, kemik erimesi hastalığına karşı kalkan görevi görür. Kuru incirin kendisi kadar suyu da oldukça şifalıdır. Kuru incir suyu yumurtalıklara faydası olan bir besindir. Yumurtalıkların daha sağlıklı gelişmesini sağlar ve miyom, kist gibi problemlerin görülme oranını azaltır.

Kuru incir günlük ne kadar tüketilmeli?

Kuru incir içerisinde şeker barındıran bir besin çeşididir. Bu yüzden tüketiminde aşırıya kaçılmaması önemli bir konudur. Uzmanlara göre gün içerisinde en fazla 2 adet kadar kuru incir yenmesi tavsiye edilmektedir. Özellikle aç karnına veya kahvaltılarda tüketilen kuru incirin bağırsak sağlığı üzerinde önemli etkili olmaktadır. Bağırsakların hareketlenmesini sağlayan bu besin kabızlık, hazımsızlık gibi şikâyetlerin azalmasına da yardımcı olmaktadır. Kahvaltıların yanı sıra ara öğün olarak da tüketimi uygundur. İştah kesici özelliğinden dolayı zayıflama sürecine de olumlu etkileri vardır.

Kuru incirin zararları nelerdir?

Kuru incir faydaları ve zararları önemli bir konudur. Kuru incirin pek çok yararı olduğu kadar zararı da vardır. Özellikle tavsiye edilen tüketim miktarından daha fazla yendiğinde istenmeyen yan etkilerin görülmesine sebep olabilir. Kuru incir şekerli bir besin olduğundan diyabet hastalarında kan şekeri değerlerinin yükselmesi problemi ortaya çıkabilir. Öte yandan kuru incire karşı bazı kişilerin alerjisi olabilir. Bununla birlikte kalsiyum değerleri düşük olan bireylerin bir doktora danışmadan kuru incir yemesi önerilmemektedir. Ayrıca çok fazla tüketilmesi ishal gibi sorunlara yol açabilir. Bu tür olumsuz etkiler, kuru incirin zararları arasında yer almaktadır.





