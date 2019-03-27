AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "Burada (Malatya) biz kayısı için depolama tesislerinin yapılması konusunda bir çalışmaya katkıda bulunuyoruz. Bu sayede kuru kayısılar daha uzun süre muhafaza edilebilecek." dedi.

Malatya Valisi Aydın Baruş'u ziyaret eden Berger, ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, AB'nin kentle yakın bir bağının olduğunu belirtti.

Malatya kayısısının Avrupa Birliği (AB) tarafından coğrafi işaret olarak tescillendiğini hatırlatan Berger, kuru kayısının koruma statüsüne alındığını hatırlattı.

Proje hakkında bilgi veren Berger, şöyle konuştu:

"Burada (Malatya) biz kayısı için depolama tesislerinin yapılması konusunda bir çalışmaya katkıda bulunuyoruz. Bu sayede kuru kayısılar daha uzun süre muhafaza edilebilecek. Ayrıca makul bir maliyetle soğuk depolama imkanı da sunulacak. Bu projeyle ilgili sözleşmelerin hızla imzalanması için gayret ediyoruz. 13 milyon 650 bin avro değerinde bu projemizin inşaat, mal tedariki ve teknik yardım bileşenlerinin ihale süreçleri başlıyor. Bu çerçevede, sonbaharda inşaat bileşeni kontratının imzalanarak yapımın başlamasını bekliyoruz. Projeyi burada üreticiler ve Malatya Ticaret Borsası ile birlikte hazırladık."