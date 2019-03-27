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"Kuru kayısılar daha uzun süre muhafaza edilebilecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 18:29 | Son Güncelleme

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger: - "Burada (Malatya) biz kayısı için depolama tesislerinin yapılması konusunda bir çalışmaya katkıda bulunuyoruz. Bu sayede kuru kayısılar daha uzun süre muhafaza edilebilecek" - "13 milyon 650 bin avro değerinde bu projemizin inşaat, mal tedariki ve teknik yardım bileşenlerinin ihale süreçleri başlıyor. Bu çerçevede, sonbaharda inşaat bileşeni kontratının imzalanarak yapımın başlamasını bekliyoruz"

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "Burada (Malatya) biz kayısı için depolama tesislerinin yapılması konusunda bir çalışmaya katkıda bulunuyoruz. Bu sayede kuru kayısılar daha uzun süre muhafaza edilebilecek." dedi.

Malatya Valisi Aydın Baruş'u ziyaret eden Berger, ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, AB'nin kentle yakın bir bağının olduğunu belirtti.

Malatya kayısısının Avrupa Birliği (AB) tarafından coğrafi işaret olarak tescillendiğini hatırlatan Berger, kuru kayısının koruma statüsüne alındığını hatırlattı.

Proje hakkında bilgi veren Berger, şöyle konuştu:

"Burada (Malatya) biz kayısı için depolama tesislerinin yapılması konusunda bir çalışmaya katkıda bulunuyoruz. Bu sayede kuru kayısılar daha uzun süre muhafaza edilebilecek. Ayrıca makul bir maliyetle soğuk depolama imkanı da sunulacak. Bu projeyle ilgili sözleşmelerin hızla imzalanması için gayret ediyoruz. 13 milyon 650 bin avro değerinde bu projemizin inşaat, mal tedariki ve teknik yardım bileşenlerinin ihale süreçleri başlıyor. Bu çerçevede, sonbaharda inşaat bileşeni kontratının imzalanarak yapımın başlamasını bekliyoruz. Projeyi burada üreticiler ve Malatya Ticaret Borsası ile birlikte hazırladık."

Berger, daha sonra Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ı da ziyaret etti.

Polat, ziyarette kentin barış ve hoşgörüyle birlikte kuru kayısının da başkenti olduğunu belirtti.

Lisanslı depoculuk ve kayısı borsası projesinin çok uzun soluklu olduğuna dikkati çeken Polat, konunun hayata geçmesinde katkı sunanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Polat, Berger'e kuru kayısı ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selahattin Gürkan'ı da ziyaret eden Berger, burada da kayısıda lisanslı depoculuk projesiyle ilgili bilgiler verdi.

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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger Christian Berger lisanslı depoculuk Malatya

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