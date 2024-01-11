HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kurum'dan İstanbul'a yeni metro vaadi: Güzergahını duyurdu

Kurum'dan İstanbul'a yeni metro vaadi: Güzergahını duyurdu

11.01.2024 15:29 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsminin açıklanmasıyla beraber sahaya inip çalışmalara başlayan İstanbul'un AK Parti adayı Murat Kurum katıldığı toplantıda yeni metro vaadini duyurdu. "Tahtakale-Ispartakule mevkiine yeni bir metro hattı daha açacağız." diyen Kurum metronun ulaşmadığı tek bir ilçe bırakmayacaklarını söyledi.

Kurum'dan İstanbul'a yeni metro vaadi: Güzergahını duyurdu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar-Tahtakale mahallesinde, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve muhtarlarla buluştu. Kurum, özellikle kentsel dönüşüm ve ulaşımla ilgili projelerini anlattı. Kurum, “İlk iş olarak; Avcılar’da dönüşüm seferberliğini başlatacağız. En riskli bölgelerden işe başlayacağız. Tek bir riskli yapı kalmayana kadar Avcılar için çalışacağız. Biz göreve gelir gelmez, Halkalı’dan Avcılar’a metroyu bir durak daha uzatacağız. Tahtakale-Ispartakule mevkiine yeni bir metro hattı daha açacağız. Sadece Avcılar’da değil; İstanbul’da metronun ulaşmadığı tek bir ilçe bırakmayacağız.” dedi.

photo1704966220 (1)

"BU YOLA GÜZEL İSTANBUL YOLU DİYORUZ"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, seçim çalışmalarına devam ediyor. Kurum, Perşembe günü Avcılar – Tahtakale mahallesinde sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi. Murat Kurum’a, AK Parti İstanbul İl başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve partililer eşlik etti. İstanbul için yola çıktıklarını söyleyen Kurum, “Bu yola biz, ‘Güzel İstanbul Yolu’ diyoruz. Güzel İstanbul yolunda bizi; hizmete hasret çeken İstanbul bekliyor” dedi.

photo1704966220 (3)

"AVCILAR'IN TARİHİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Murat Kurum, ilçenin çözüm bekleyen sorunlarına dikkat çekti, “Avcılar, kentsel dönüşümde belediyelerin ihmalkârlığından çok çekti, ulaşımda, tesisleşme alanında bu şehri hep göz ardı ettiler, adeta ortada bıraktılar. Mevcut yönetim; başka gündemler peşinde koştu, ama kendisine en yüksek oyu veren Avcılar için bir adım bile atmadı. Ama Avcılar ‘artık yeter!’ diyor. Siyaset er meydanıdır ve işte ben de karşınızdayım. Size söz veriyorum; Büyükşehir Belediyesi’nin mührünü alacağız ve Avcılar’ın bu talihini değiştireceğiz” dedi.

photo1704966220 (4)

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar ile ilgili hemen devreye sokmayı planladıkları projelerini de anlattı. Kurum, “İlk iş olarak; Avcılar’da dönüşüm seferberliğini başlatacağız. En riskli bölgelerden işe başlayacağız. Tek bir riskli yapı kalmayana kadar Avcılar için çalışacağımızın sözünü işte buradan veriyoruz.” dedi.

photo1704966220 (5)

“METRONUN ULAŞMADIĞI TEK BİR İLÇE KALMAYACAK"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar’ın ulaşım sorunlarına dikkati çekti, “Avcılar’ın İstanbul’un merkezine uzaklığı tam 27 kilometre değil mi? Peki, Avcılar’ın metrosu var mı? Metrobüsten ve otobüsten başka imkânı var mı?” dedi. Kurum, projelerini şöyle anlattı:

“Biz göreve gelir gelmez, Halkalı’dan Avcılar’a metroyu bir durak daha uzatacağız. Tahtakale-Ispartakule mevkiine yeni bir metro hattı daha açacağız! Sadece Avcılar’da değil; İstanbul’da metronun ulaşmadığı tek bir ilçe bırakmayacağız.”

photo1704966220 (6)

"DEĞİŞİM SOKAKTAN BAŞLAYACAK"

Murat Kurum, Avcılar’da da gençler için spor salonları, kültürel ve sosyal tesisler kurmaya; yeni kapalı otoparklar inşa edeceklerini de söyledi, “İstanbul’da değişim vaktin artık gelmiştir” dedi. Kurum sözlerine şöyle devam etti:
“Bu değişim önce nereden başlayacak biliyor musunuz? Değişim sokaktan başlayacak.

photo1704966220

Bizi, hep sokakta iş yaparken göreceksiniz. Çalışırken, koşarken göreceksiniz. Ulaşım çilesini bitirirken; İstanbul’u depreme hazırlarken göreceksiniz. Sokaklarında güveni, huzuru tesis ederken göreceksiniz. Biz al bayrağımız altındaki herkes için; sevginin, şefkatin, saygının tarafında olacağız. Sahici olacağız. Samimi olacağız. Doğru olacağız. Çalışkan olacağız. Yavrularımız için çalışacağız! Gençlerimiz için çalışacağız! Annelerimiz için çalışacağız! İstanbul’u yeniden ehil ellere teslim edeceğiz. İnşallah 31 Mart akşamı İstanbul’da duraklama dönemi bitecek. Yeniden diriliş, yeniden yükseliş dönemi başlayacak. Kazanacağız, kararlıyız. Şimdiden bir nisan başarımız kutlu olsun”

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbullular dikkat! AKOM'dan uyarı geldi: Cuma günü etkili olacakİstanbullular dikkat! AKOM'dan uyarı geldi: Cuma günü etkili olacak
Bakan Göktaş’tan 'kayıp depremzede çocuklar' iddiasına açıklamaBakan Göktaş’tan 'kayıp depremzede çocuklar' iddiasına açıklama
Cinsel saldırıda bulunup vahşice katletmişti! İstenen ceza belli olduCinsel saldırıda bulunup vahşice katletmişti! İstenen ceza belli oldu
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Murat Kurum metro
En Çok Okunan Haberler
Fatih Portakal'dan zehir zemberek sözler! O ankete isyan etti: Bunlara ders verilmesi gerekiyor

Fatih Portakal'dan zehir zemberek sözler! O ankete isyan etti: Bunlara ders verilmesi gerekiyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.