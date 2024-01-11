Kurum'dan İstanbul'a yeni metro vaadi: Güzergahını duyurdu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar-Tahtakale mahallesinde, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve muhtarlarla buluştu. Kurum, özellikle kentsel dönüşüm ve ulaşımla ilgili projelerini anlattı. Kurum, “İlk iş olarak; Avcılar’da dönüşüm seferberliğini başlatacağız. En riskli bölgelerden işe başlayacağız. Tek bir riskli yapı kalmayana kadar Avcılar için çalışacağız. Biz göreve gelir gelmez, Halkalı’dan Avcılar’a metroyu bir durak daha uzatacağız. Tahtakale-Ispartakule mevkiine yeni bir metro hattı daha açacağız. Sadece Avcılar’da değil; İstanbul’da metronun ulaşmadığı tek bir ilçe bırakmayacağız.” dedi.

"BU YOLA GÜZEL İSTANBUL YOLU DİYORUZ"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, seçim çalışmalarına devam ediyor. Kurum, Perşembe günü Avcılar – Tahtakale mahallesinde sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi. Murat Kurum’a, AK Parti İstanbul İl başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve partililer eşlik etti. İstanbul için yola çıktıklarını söyleyen Kurum, “Bu yola biz, ‘Güzel İstanbul Yolu’ diyoruz. Güzel İstanbul yolunda bizi; hizmete hasret çeken İstanbul bekliyor” dedi.

"AVCILAR'IN TARİHİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Murat Kurum, ilçenin çözüm bekleyen sorunlarına dikkat çekti, “Avcılar, kentsel dönüşümde belediyelerin ihmalkârlığından çok çekti, ulaşımda, tesisleşme alanında bu şehri hep göz ardı ettiler, adeta ortada bıraktılar. Mevcut yönetim; başka gündemler peşinde koştu, ama kendisine en yüksek oyu veren Avcılar için bir adım bile atmadı. Ama Avcılar ‘artık yeter!’ diyor. Siyaset er meydanıdır ve işte ben de karşınızdayım. Size söz veriyorum; Büyükşehir Belediyesi’nin mührünü alacağız ve Avcılar’ın bu talihini değiştireceğiz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar ile ilgili hemen devreye sokmayı planladıkları projelerini de anlattı. Kurum, “İlk iş olarak; Avcılar’da dönüşüm seferberliğini başlatacağız. En riskli bölgelerden işe başlayacağız. Tek bir riskli yapı kalmayana kadar Avcılar için çalışacağımızın sözünü işte buradan veriyoruz.” dedi.

“METRONUN ULAŞMADIĞI TEK BİR İLÇE KALMAYACAK"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar’ın ulaşım sorunlarına dikkati çekti, “Avcılar’ın İstanbul’un merkezine uzaklığı tam 27 kilometre değil mi? Peki, Avcılar’ın metrosu var mı? Metrobüsten ve otobüsten başka imkânı var mı?” dedi. Kurum, projelerini şöyle anlattı:

“Biz göreve gelir gelmez, Halkalı’dan Avcılar’a metroyu bir durak daha uzatacağız. Tahtakale-Ispartakule mevkiine yeni bir metro hattı daha açacağız! Sadece Avcılar’da değil; İstanbul’da metronun ulaşmadığı tek bir ilçe bırakmayacağız.”

"DEĞİŞİM SOKAKTAN BAŞLAYACAK"

Murat Kurum, Avcılar’da da gençler için spor salonları, kültürel ve sosyal tesisler kurmaya; yeni kapalı otoparklar inşa edeceklerini de söyledi, “İstanbul’da değişim vaktin artık gelmiştir” dedi. Kurum sözlerine şöyle devam etti:

“Bu değişim önce nereden başlayacak biliyor musunuz? Değişim sokaktan başlayacak.

Bizi, hep sokakta iş yaparken göreceksiniz. Çalışırken, koşarken göreceksiniz. Ulaşım çilesini bitirirken; İstanbul’u depreme hazırlarken göreceksiniz. Sokaklarında güveni, huzuru tesis ederken göreceksiniz. Biz al bayrağımız altındaki herkes için; sevginin, şefkatin, saygının tarafında olacağız. Sahici olacağız. Samimi olacağız. Doğru olacağız. Çalışkan olacağız. Yavrularımız için çalışacağız! Gençlerimiz için çalışacağız! Annelerimiz için çalışacağız! İstanbul’u yeniden ehil ellere teslim edeceğiz. İnşallah 31 Mart akşamı İstanbul’da duraklama dönemi bitecek. Yeniden diriliş, yeniden yükseliş dönemi başlayacak. Kazanacağız, kararlıyız. Şimdiden bir nisan başarımız kutlu olsun”







