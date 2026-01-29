Kurutma makinesinde tasarrufun sırrı: Faturayı yarıya indiren yöntem

Kurutma makinesinde yapılacak tek bir işlem ile elektrik faturanızda tasarruf sağlayabilirsiniz. Kilit nokta tüy filtresini temizlemek!

Kurutma makinesinin içinde bulunan bu filtre, kurutma sırasında kıyafetlerden çıkan tüyleri ve lifleri topluyor. Ancak filtre temizlenmediğinde, biriken tüyler sıcak havanın makine içinde rahatça dolaşmasını engelliyor. İşte makinenin içinde zorlaşan hava dolaşımı, kurutma makinesinin daha fazla çalışmasına ve daha fazla enerji tüketmesine neden oluyor.

AMAN DİKKAT: YANGIN RİSKİ!

Uzmanlar, tıkalı bir tüy filtresinin yalnızca maliyeti artırmadığını, yangın riski de oluşturabileceğini belirtiyor. Hava akışı engellendiğinde, zaten yüksek olan tambur sıcaklığı daha da artabiliyor. İçeride çok sayıda kumaş varken bu durum tehlikeli sonuçlara yol açabiliyor.

TÜY FİLTRESİ NASIL TEMİZLENİR?

Kurutma makinesinin kapağını açın. Tüy filtresi genellikle kapının hemen alt kısmında yer alır. Üzerindeki boşluklardan tutarak yukarı doğru çekin.

Filtreyi açtığınızda üzerinde biriken tüyleri göreceksiniz. Elinizle tek parça halinde sıyırarak alın. Küçük parçalar yerine top haline getirmeniz daha kolay olacaktır.

Temiz filtreyi tekrar kapatıp yerine sağlam şekilde yerleştirin. Filtre takılı olmadan kurutma makinesi çalışmaz, buna dikkat edin.

Bu filtre her kullanımdan sonra temizlenmeli ki tasarruf sağlayabilsin. Ayrıca ayda bir kez filtreyi ılık suyla yıkayarak derinlemesine temizlik yapmak, makinenin performansını korumaya yardımcı olacaktır.