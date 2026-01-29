KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Kurutma makinesinde tasarrufun sırrı: Faturayı yarıya indiren yöntem

Kış aylarında kurutma makinelerine büyük iş düşüyor. Nevresim, havlu ve çamaşırları kurutmak için oldukça pratik olan bu cihazlar evlerin vazgeçilmezi haline geliyor. Ancak bu konforun fark edilmeden elektrik faturalarına yansıyan bir bedeli de olabiliyor. Uzmanlara göre göz ardı edilen bu basit adım elektrik faturanızın kabarmasını önlemeye yardımcı olabilir.

Kurutma makinesinde tasarrufun sırrı: Faturayı yarıya indiren yöntem
Gökçen Kökden

Kurutma makinesinde yapılacak tek bir işlem ile elektrik faturanızda tasarruf sağlayabilirsiniz. Kilit nokta tüy filtresini temizlemek!

Kurutma makinesinde tasarrufun sırrı: Faturayı yarıya indiren yöntem 1

Kurutma makinesinin içinde bulunan bu filtre, kurutma sırasında kıyafetlerden çıkan tüyleri ve lifleri topluyor. Ancak filtre temizlenmediğinde, biriken tüyler sıcak havanın makine içinde rahatça dolaşmasını engelliyor. İşte makinenin içinde zorlaşan hava dolaşımı, kurutma makinesinin daha fazla çalışmasına ve daha fazla enerji tüketmesine neden oluyor.

AMAN DİKKAT: YANGIN RİSKİ!

Kurutma makinesinde tasarrufun sırrı: Faturayı yarıya indiren yöntem 2

Uzmanlar, tıkalı bir tüy filtresinin yalnızca maliyeti artırmadığını, yangın riski de oluşturabileceğini belirtiyor. Hava akışı engellendiğinde, zaten yüksek olan tambur sıcaklığı daha da artabiliyor. İçeride çok sayıda kumaş varken bu durum tehlikeli sonuçlara yol açabiliyor.

TÜY FİLTRESİ NASIL TEMİZLENİR?

Kurutma makinesinde tasarrufun sırrı: Faturayı yarıya indiren yöntem 3

Kurutma makinesinin kapağını açın. Tüy filtresi genellikle kapının hemen alt kısmında yer alır. Üzerindeki boşluklardan tutarak yukarı doğru çekin.

Filtreyi açtığınızda üzerinde biriken tüyleri göreceksiniz. Elinizle tek parça halinde sıyırarak alın. Küçük parçalar yerine top haline getirmeniz daha kolay olacaktır.

Kurutma makinesinde tasarrufun sırrı: Faturayı yarıya indiren yöntem 4

Temiz filtreyi tekrar kapatıp yerine sağlam şekilde yerleştirin. Filtre takılı olmadan kurutma makinesi çalışmaz, buna dikkat edin.

Bu filtre her kullanımdan sonra temizlenmeli ki tasarruf sağlayabilsin. Ayrıca ayda bir kez filtreyi ılık suyla yıkayarak derinlemesine temizlik yapmak, makinenin performansını korumaya yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Girdikleri ortamda parlıyorlar: En karizmatik 3 burçGirdikleri ortamda parlıyorlar: En karizmatik 3 burç
Klozetin kenarındaki kireci yağ gibi akıtıyor...Klozetin kenarındaki kireci yağ gibi akıtıyor...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
çamaşır makinesi kurutma makinesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.