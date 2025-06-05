Kurutma makinesine neler atılmaz? Kurutma makinesine ayakkabı atılır mı? Kurutma makinesinde halı kurutulur mu?

Gündelik sıradan işlerde bile zaman kazandıran yöntemler uygulanır ve teknolojik cihazlardan yardım alınır. Pratikliğin ihtiyaç haline geldiği bu dönemde artık çamaşır kurutma makineleri de ev eşyalarının arasında yer almaktadır. Bu makineler klasik kurutma yönteminden daha hızlı olduğu için zamandan tasarruf etmeyi sağlarlar. Fakat bazı eşyaların kurutma makinesinde kurutulamayacağı da unutulmamalıdır. Zira, yüksek ısı kullanan bu cihaz bazı eşyaların yapısına zarar verebilmektedir.

Kurutma makinesine neler atılmaz?

1. Spor ayakkabılar

Kurutma makineleriyle ilgili en fazla merak edilen konulardan biri kurutma makinesine ayakkabı atılır mı sorusunun yanıtıdır. Bilhassa spor ayakkabılarda bulunan yapıştırıcıların yüksek ısıda erime riski olduğundan kurutma makinesine uygun değildir. Yüksek ısı ayakkabının yapısını bozabilir ve ömrünü kısaltabilir. Bu nedenle ayakkabıların klasik yöntemle kurutulması önerilmektedir. Bu sayede ayakkabının şekli ve yapısının korunmasına yardımcı olur.

2. İç çamaşırları

İç çamaşırları çoğunlukla sentetik ve elastik malzemelerden üretildiği için yüksek ısıdan kaçınılmalıdır. Aksi halde çamaşırda şekil bozuklukları ve esneklik kaybı oluşabilir. İç çamaşırlarının çamaşır çantalarında yıkanması ve açık havada kurutulması önerilmektedir.

3. Deri kıyafetler

Gerçek ya da suni deriden yapılan kıyafetler, kurutma makinesinde yüksek ısıya maruz kalmaları durumunda çatlayabilir veya şekil değiştirebilir. Bu kıyafetlerin daha uzun ömürlü olabilmesi için havalandırılarak kurutulması en doğrusudur.

4. Yün kazaklar

Yün vb. doğal malzemelerden yapılan kıyafetler kurutma makinesinde kurutulduğunda yıpranır ve tüylenir. Bu tür yapıdaki eşyaların sererek kurutulması daha mantıklıdır.

5. Halı

Sıklıkla araştırılan konulardan biri de kurutma makinesinde halı kurutulur mu sorusudur. Halıların kurutma makinesinde kurutulması tavsiye edilmez. Çünkü halıların altında bulunan kaymaz taban gibi malzemeler yüksek ısıdan dolayı eriyebilir. Ayrıca lifli yapıları bozulabilir ve halı çekebilir.

6. Mayo ve bikini

Mayo ve bikini gibi kıyafetler genellikle sentetik ve elastik malzemelerden üretildiğinden yüksek ısıya maruz kalmamalıdır. Bu tür kıyafetlerin açık havada bekletilerek kurutulması en doğru yöntemdir. Çünkü yüksek sıcaklık bu tür yapıya sahip kıyafetlerin yapısını bozar ve esnekliğini kaybetmesine yol açar.