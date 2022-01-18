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Kuşadası'nda esrarengiz olay! Toprağa gömülü halde bulundu... Sır perdesi böyle aralanacak

18.01.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, toprağa gömülü halde otomobil bulundu. Otomobilin, yaklaşık 8 sene önce gömüldüğü belirlenirken, enkaza dönen araç bulunduğu yerden çıkarılarak incelemeye gönderildi. Öte yandan sır dolu olayın gizemi, yapılacak kriminal incelemeden sonra ortaya çıkacak.

Kuşadası'nda esrarengiz olay! Toprağa gömülü halde bulundu... Sır perdesi böyle aralanacak

Esrarengiz olay, Kuşadası'nın Davutlar Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan yediemin deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yediemin deposunun yanındaki araziye çalışmaya gelen kepçe operatörü M.G.’nin yediemin deposunun arazisinde toprağa gömülü otomobil olduğunu iddia etmesi üzerine Davutlar Polis Merkezi ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. M.G.’nin ifadesine başvuran polis ekipleri otomobilin bulunduğu alanda kazı çalışması başlattı.

Yapılan kazı çalışmasının ardından 8 sene önce toprağa gömüldüğü öğrenilen otomobil çıkarılırken, olayın yaşandığı tarihte yediemin deposu sahibi olan ve geçtiğimiz yıl işletmeyi başka birine devrettiği öğrenilen E.Ö.’nün de ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

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DEPO SAHİBİNİN İSTEĞİYLE GÖMMÜŞ

Kepçe operatörü M.G.’nin, olayın gerçekleştiği tarihte yediemin deposu sahibi E.Ö.’nün isteğiyle kırmızı renkteki otomobili toprağa gömdüğü öğrenilirken, topraktan çıkartılan otomobilin gizeminin yapılacak olan kriminal incelemelerin ardından belli olacağı öğrenildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kuşadası
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