Kuşadası'nda esrarengiz olay! Toprağa gömülü halde bulundu... Sır perdesi böyle aralanacak

Esrarengiz olay, Kuşadası'nın Davutlar Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan yediemin deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yediemin deposunun yanındaki araziye çalışmaya gelen kepçe operatörü M.G.’nin yediemin deposunun arazisinde toprağa gömülü otomobil olduğunu iddia etmesi üzerine Davutlar Polis Merkezi ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. M.G.’nin ifadesine başvuran polis ekipleri otomobilin bulunduğu alanda kazı çalışması başlattı.

Yapılan kazı çalışmasının ardından 8 sene önce toprağa gömüldüğü öğrenilen otomobil çıkarılırken, olayın yaşandığı tarihte yediemin deposu sahibi olan ve geçtiğimiz yıl işletmeyi başka birine devrettiği öğrenilen E.Ö.’nün de ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

DEPO SAHİBİNİN İSTEĞİYLE GÖMMÜŞ

Kepçe operatörü M.G.’nin, olayın gerçekleştiği tarihte yediemin deposu sahibi E.Ö.’nün isteğiyle kırmızı renkteki otomobili toprağa gömdüğü öğrenilirken, topraktan çıkartılan otomobilin gizeminin yapılacak olan kriminal incelemelerin ardından belli olacağı öğrenildi.

(İHA)

