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  4. Kuşadası'nda plajda 'laf atma' kavgası! Dakikalarca birbirlerini bıçakladılar: 2 yaralı

Kuşadası'nda plajda 'laf atma' kavgası! Dakikalarca birbirlerini bıçakladılar: 2 yaralı

02.07.2024 22:30
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde laf atma meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 şahıs bıçakla birbirine saldırdı. Vatandaşlar ayırmaya çalıştığı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kuşadası'nda plajda 'laf atma' kavgası! Dakikalarca birbirlerini bıçakladılar: 2 yaralı

Olay, Marina Plajı’nda saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim G. ile plajda bulunan Ercan T. ve ailesi arasında iddiaya göre laf atma meselesinden tartışma çıktı.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tartışmada Ercan T., İbrahim G.’yi bıçakla yaraladı. Bir süre sonra bıçağı elinden alan İbrahim G. aynı bıçakla bu sefer Ercan T.'yi defalarca bıçakladı.

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Yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin masa ve sandalye ile ikiliyi ayırmaya çalıştığı bıçaklı kavgada Ercan T. ağır olmak üzere, İbrahim G. yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Express


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