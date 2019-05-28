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Kuşadası polisinden kaçak göçmen operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 03:41 | Son Güncelleme

Aydın, Kuşadası’nda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçma hazırlığı yapan 10 kaçak göçmen polis tarafından yakalandı.

Kuşadası polisinden kaçak göçmen operasyonu

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Bayraklıdede Mahallesi’nde bir akaryakıt istasyonunun yanındaki arazide bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollardan yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığını tespit etti. Yapılan operasyonda 1’i çocuk, 4’ü kadın Kongo uyruklu toplam 10 kaçak göçmen yakalandı.

Pasaport ve kimlik de ibraz edemeyen kaçak göçmenler, ifadelerinin alınmasının ardından il göçmen bürosuna teslim edildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kaçak göçmen operasyon

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